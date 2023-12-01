Мотив — деньги: Мама похищенной в Козельске девочки рассказала, кого считает подозреваемым

Мама похищенной в Козельске Калужской области восьмилетней девочки подозревает в случившемся бывшего мужа. Видеоинтервью с женщиной опубликовал телеграм-канал SHOT.

Мама похищенной в Калужской области девочки подозревает бывшего мужа. Видео © Telegram / SHOT

Ирина рассказала, что обычно дочь возвращается из школы сама: автобус высаживает детей на остановке примерно в километре от их дома. Но, вернувшись вчера около 15:30, женщина ребёнка не обнаружила. На звонки девочка тоже не отвечала, и напуганная мать обратилась в полицию. На записях видеокамер девочку найти не удалось, а часа через полтора Ирине пришло сообщение на телефон с требованием денег.