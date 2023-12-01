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30 ноября, 22:49

Мотив — деньги: Мама похищенной в Козельске девочки рассказала, кого считает подозреваемым

Мама похищенной в Козельске девочки подозревает в случившемся бывшего мужа

Мама похищенной в Козельске Калужской области восьмилетней девочки подозревает в случившемся бывшего мужа. Видеоинтервью с женщиной опубликовал телеграм-канал SHOT.

Мама похищенной в Калужской области девочки подозревает бывшего мужа. Видео © Telegram / SHOT

Ирина рассказала, что обычно дочь возвращается из школы сама: автобус высаживает детей на остановке примерно в километре от их дома. Но, вернувшись вчера около 15:30, женщина ребёнка не обнаружила. На звонки девочка тоже не отвечала, и напуганная мать обратилась в полицию. На записях видеокамер девочку найти не удалось, а часа через полтора Ирине пришло сообщение на телефон с требованием денег.

Женщина подозревает в похищении дочери бывшего мужа, с которым в разводе с июня. По её словам, мужчина поднимал на неё руку, но дочку любил, учил водить машину и ездил с ней на рыбалку. Ирина считает, что мотивом похищения могло стать наличие у неё обеспеченных родственников. И всё же надеется, что ошибается и бывший муж "не такой подонок".

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Напомним, девочка вышла из школы в Козельске Калужской области после обеда 29 ноября, однако домой не вернулась. Позднее выяснилось, что ребёнка похитили: неизвестные выставили её матери требование выкупа в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте. Под подозрение попал её отец-рецидивист, сидящий в колонии. Позже пропавшая девочка нашлась в деревне Таратухино Тульской области, у неё зафиксированы ушибы груди и руки. Лайф публиковал видео трогательной встречи ребёнка с мамой.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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