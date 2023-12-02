Следствие настаивает на аресте похитителей восьмилетней девочки под Калугой

Похитителей восьмилетней Златы из Козельска Калужской области доставили в суд, пишет SHOТ. Им изберут меру пресечения, следствие настаивает на аресте подозреваемых в похищении ребёнка и вымогательстве.

По данным телеграм-канала, заседания по делу каждого из них будут проходить в разных залах. На опубликованном пресс-службой Следственного комитета России видео — допрос фигурантов.