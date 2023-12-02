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2 декабря, 11:53

Следствие настаивает на аресте похитителей восьмилетней девочки под Калугой

Похитителей восьмилетней девочки под Калугой доставили в суд

Похитителей восьмилетней Златы из Козельска Калужской области доставили в суд, пишет SHOТ. Им изберут меру пресечения, следствие настаивает на аресте подозреваемых в похищении ребёнка и вымогательстве.

Похитителей восьмилетней девочки под Калугой доставили в суд. Видео © SHOT, Следком

По данным телеграм-канала, заседания по делу каждого из них будут проходить в разных залах. На опубликованном пресс-службой Следственного комитета России видео — допрос фигурантов.

Убийство, долги и алабаи: Лайф узнал о тёмном прошлом семейки похитителей 8-летней девочки под Калугой

Убийство, долги и алабаи: Лайф узнал о тёмном прошлом семейки похитителей 8-летней девочки под Калугой

Напомним, преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась домой из школы, после чего отправили её маме сообщение с требованием перевести полтора миллиона рублей в криптовалюте. Женщина сразу обратилась в полицию, а похитители, поняв, что поднялся шум, бросили девочку на обочине в Тульской области. По её словам, они обращались с ней очень грубо, даже били, что позднее подтвердили врачи. Благо преступников быстро задержали, ими оказались Андрей, Ирина и Аркадий Новиковы. Также был задержан бывший муж женщины Дмитрий.

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Telegram / "Следком"

Матвей Константинов
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