Похититель девочки под Калугой рассказал, почему решил отпустить ребёнка

В Калуге арестовали трёх мужчин, причастных к похищению восьмилетней девочки в Козельске Калужской области. Их отправили в СИЗО до 30 января. В разговоре с телеграм-каналом SHOT один из них, 40-летний Аркадий Новиков, рассказал, почему решил отпустить ребёнка.

"Потому что понял, что ребёнок маленький, он здесь не должен находиться. Естественно, [совесть замучила]. Смысла нет вообще ребёнка держать. Какой смысл? Целые сутки в машине, то есть слишком много. Она не должна страдать. Почему она должна страдать из-за кого-то, из-за чьих-то проблем?" — отметил арестованный.