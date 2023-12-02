Похититель девочки под Калугой рассказал, почему решил отпустить ребёнка
В Калуге арестовали трёх похитителей восьмилетней девочки из Козельска
В Калуге арестовали трёх мужчин, причастных к похищению восьмилетней девочки в Козельске Калужской области. Их отправили в СИЗО до 30 января. В разговоре с телеграм-каналом SHOT один из них, 40-летний Аркадий Новиков, рассказал, почему решил отпустить ребёнка.
Арестованный похититель девочки из Козельска заявил, что решил отпустить ребёнка, так как его замучила совесть. Видео © Telegram / SHOT
"Потому что понял, что ребёнок маленький, он здесь не должен находиться. Естественно, [совесть замучила]. Смысла нет вообще ребёнка держать. Какой смысл? Целые сутки в машине, то есть слишком много. Она не должна страдать. Почему она должна страдать из-за кого-то, из-за чьих-то проблем?" — отметил арестованный.
Как сообщал Лайф, преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием крупного выкупа. Женщина сразу обратилась за помощью к правоохранителям. Позже похитители отпустили пленницу, бросив её на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Похитителей оперативно задержали. Ими оказались 37-летняя Ирина Новикова, её 40-летний муж Аркадий, их 21-летний сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий.
Telegram / SHOT