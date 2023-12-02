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2 декабря, 12:43

Похититель девочки под Калугой рассказал, почему решил отпустить ребёнка

В Калуге арестовали трёх похитителей восьмилетней девочки из Козельска

В Калуге арестовали трёх мужчин, причастных к похищению восьмилетней девочки в Козельске Калужской области. Их отправили в СИЗО до 30 января. В разговоре с телеграм-каналом SHOT один из них, 40-летний Аркадий Новиков, рассказал, почему решил отпустить ребёнка.

Арестованный похититель девочки из Козельска заявил, что решил отпустить ребёнка, так как его замучила совесть. Видео © Telegram / SHOT

"Потому что понял, что ребёнок маленький, он здесь не должен находиться. Естественно, [совесть замучила]. Смысла нет вообще ребёнка держать. Какой смысл? Целые сутки в машине, то есть слишком много. Она не должна страдать. Почему она должна страдать из-за кого-то, из-за чьих-то проблем?" — отметил арестованный.

Похититель девочки под Калугой заявил, что сделал это из-за навязчивой идеи

Похититель девочки под Калугой заявил, что сделал это из-за навязчивой идеи

Как сообщал Лайф, преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием крупного выкупа. Женщина сразу обратилась за помощью к правоохранителям. Позже похитители отпустили пленницу, бросив её на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Похитителей оперативно задержали. Ими оказались 37-летняя Ирина Новикова, её 40-летний муж Аркадий, их 21-летний сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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