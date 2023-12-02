Похитителей восьмилетней девочки под Калугой отправили в СИЗО на два месяца
Суд арестовал всех подозреваемых по делу о похищении девочки из Козельска
Четверо подозреваемых в похищении девочки под Калугой. Обложка © Кадр из видео Telegram / SHOT / СУ СК России по Калужской области
Суд отправил в СИЗО на два месяца всех подозреваемых по делу о похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Последней мера пресечения была избрана 37-летней Ирине Новиковой.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании на два месяца меры пресечения в виде заключения под стражу 37-летней подозреваемой в похищении ребёнка и вымогательстве", — сообщили в суде.
До этого сегодня арестовали на два месяца её 40-летнего супруга Аркадия Новикова, их 21-летнего сына Андрея, а также 44-летнего бывшего мужа женщины Дмитрия. Всех четверых подозреваемых отправили в СИЗО до 30 января.
Как сообщал Лайф, преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием крупного выкупа. Женщина сразу обратилась за помощью к правоохранителям, похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Похитителей оперативно задержали. Один из них в зале суда объяснил, что решил отпустить ребёнка, так как его замучила совесть.