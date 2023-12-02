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2 декабря, 14:37

Похитителей восьмилетней девочки под Калугой отправили в СИЗО на два месяца

Суд арестовал всех подозреваемых по делу о похищении девочки из Козельска

<p>Четверо подозреваемых в похищении девочки под Калугой. Обложка © Кадр из видео Telegram / SHOT / <a href="https://t.me/susk40/1494" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Калужской области</a></p>

Четверо подозреваемых в похищении девочки под Калугой. Обложка © Кадр из видео Telegram / SHOT / СУ СК России по Калужской области

Суд отправил в СИЗО на два месяца всех подозреваемых по делу о похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Последней мера пресечения была избрана 37-летней Ирине Новиковой.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании на два месяца меры пресечения в виде заключения под стражу 37-летней подозреваемой в похищении ребёнка и вымогательстве", — сообщили в суде.

До этого сегодня арестовали на два месяца её 40-летнего супруга Аркадия Новикова, их 21-летнего сына Андрея, а также 44-летнего бывшего мужа женщины Дмитрия. Всех четверых подозреваемых отправили в СИЗО до 30 января.

Как сообщал Лайф, преступники похитили восьмилетнюю Злату, когда она возвращалась из школы, после чего её мама получила на телефон сообщение с требованием крупного выкупа. Женщина сразу обратилась за помощью к правоохранителям, похитители отпустили пленницу: бросили на обочине в Тульской области. Злата призналась, что преступники обращались с ней грубо и били, что подтвердилось при обследовании. Похитителей оперативно задержали. Один из них в зале суда объяснил, что решил отпустить ребёнка, так как его замучила совесть.

Жили шведской семьёй: Появились новые подробности о похитителях восьмилетней девочки под Калугой

Жили шведской семьёй: Появились новые подробности о похитителях восьмилетней девочки под Калугой

Наталья Исакова
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