Похитителей восьмилетней девочки под Калугой отправили в СИЗО на два месяца

Суд отправил в СИЗО на два месяца всех подозреваемых по делу о похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Последней мера пресечения была избрана 37-летней Ирине Новиковой.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании на два месяца меры пресечения в виде заключения под стражу 37-летней подозреваемой в похищении ребёнка и вымогательстве", — сообщили в суде.