Жили шведской семьёй: Появились новые подробности о похитителях восьмилетней девочки под Калугой
SHOT: Похитители восьмилетней девочки в Козельске жили шведской семьëй
Похитители восьмилетней Златы из Козельска проживали шведской семьёй. Как сообщает SHOT, 37-летняя Ирина Новикова жила в доме своей матери вместе с нынешним и бывшим мужьями и несколькими маленькими детьми от предыдущих браков.
Мать похитительницы восьмилетней девочки рассказала, что делала семья в день преступления. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, в похищении участвовали нынешний муж Ирины Аркадий, бывший — Дмитрий, а также старший сын Андрей. Молодой человек приехал к матери незадолго до инцидента, он проживает отдельно. По словам соседей, странная семейка недавно туда переехала. Они практически ни с кем не общались, держали на участке овец, коз и несколько собак, в их числе — огромный алабай.
Мать Ирины говорит, что дочь и её мужья не могли совершить такое преступление, ведь в тот день они ездили забирать товары из пункта выдачи маркетплейса. Она уверяет, что никакой девочки в их доме вообще не было. По её словам, о похищении ребёнка они узнали из новостей, а приезд сотрудников правоохранительных органов был для них сюрпризом.
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Своего зятя, Аркадия, которого ранее судили за убийство, Людмила обожает: называет его добрым и заботливым. По словам женщины, мужчина является самозанятым и постоянно что-то делает в телефоне. Связана ли его деятельность с криптовалютой, мать Ирины не знает.
Напомним, что преступники похитили Злату по дороге домой из школы, после чего прислали её матери сообщение, в котором требовали полтора миллиона в криптовалюте. Когда восьмилетнюю девочку начали искать, злодеи бросили её на обочине дороги в Тульской области. По словам школьницы, они обращались с ней очень грубо: били и толкали. Врачи зафиксировали на её теле многочисленные ушибы и синяки. Позднее СК опубликовал видео задержания похитителей. Кроме того, стали известны имена похитителей. Ими оказались Андрей Новиков, Ирина Новикова и Аркадий Новиков.