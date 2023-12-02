Жили шведской семьёй: Появились новые подробности о похитителях восьмилетней девочки под Калугой

Похитители восьмилетней Златы из Козельска проживали шведской семьёй. Как сообщает SHOT, 37-летняя Ирина Новикова жила в доме своей матери вместе с нынешним и бывшим мужьями и несколькими маленькими детьми от предыдущих браков.

Мать похитительницы восьмилетней девочки рассказала, что делала семья в день преступления. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, в похищении участвовали нынешний муж Ирины Аркадий, бывший — Дмитрий, а также старший сын Андрей. Молодой человек приехал к матери незадолго до инцидента, он проживает отдельно. По словам соседей, странная семейка недавно туда переехала. Они практически ни с кем не общались, держали на участке овец, коз и несколько собак, в их числе — огромный алабай.

Мать Ирины говорит, что дочь и её мужья не могли совершить такое преступление, ведь в тот день они ездили забирать товары из пункта выдачи маркетплейса. Она уверяет, что никакой девочки в их доме вообще не было. По её словам, о похищении ребёнка они узнали из новостей, а приезд сотрудников правоохранительных органов был для них сюрпризом.