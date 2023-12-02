Раскрыты страшные детали из биографии похитителей 8-летней девочки под Калугой
СК: Похитители девочки в Козельске оказались судимыми, один — за покушение
Задержанные по делу о похищении восьмилетней девочки в Козельске злоумышленники уже имели проблемы с законом, заявили в СУ СКР по Калужской области. По данным правоохранителей, несудимым оказался лишь один из фигурантов — 21-летний юноша.
Вместе с молодым человеком полиция арестовала его маму — 37-летнюю женщину, её 40-летнего супруга и бывшего мужа, которому 44 года. Все они безработные и ведут большое хозяйство в деревне Касьяново.
"Один из подозреваемых, 40-летний супруг задержанной женщины, сообщил нам, что был осуждён к 11 годам лишения свободы по статье "Покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах". Сведения о судимости остальных фигурантов запрошены, предварительно, женщина и её бывший муж тоже судимы", — поделилась старший помощник начальника ведомства Лилия Латыпова с РИА "Новости".
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Напомним, что юную жительницу Козельска похитили в конце ноября. Маме школьницы злоумышленники отправили сообщение с требованием перевести 1,5 миллиона рублей для спасения дочери. Не дождавшись денег, преступники высадили девочку на дороге в Тульской области в 30 километрах от дома. Школьница рассказала, что похитители обращались с ней очень грубо: били и толкали. Врачи зафиксировали на её теле многочисленные ушибы и синяки. Позднее СК опубликовал видео задержания похитителей.
t.me / Ирина Волк