Раскрыты страшные детали из биографии похитителей 8-летней девочки под Калугой

Задержанные по делу о похищении восьмилетней девочки в Козельске злоумышленники уже имели проблемы с законом, заявили в СУ СКР по Калужской области. По данным правоохранителей, несудимым оказался лишь один из фигурантов — 21-летний юноша.

Вместе с молодым человеком полиция арестовала его маму — 37-летнюю женщину, её 40-летнего супруга и бывшего мужа, которому 44 года. Все они безработные и ведут большое хозяйство в деревне Касьяново.