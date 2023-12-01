Опубликовано видео, как задерживали преступную семейку похитителей 8-летней Златы

Следственный комитет показал кадры задержания похитителей восьмилетней девочки из Козельска. Ранее сообщалось, что ими оказались фермеры из деревни Касьяново, причём речь идёт о целой преступной семейке: женщине, её бывшем муже и нынешнем муже, а также 21-летнем сыне. В ходе обыска у злоумышленников изъяли средства связи, автомобильные номера и другие предметы, "имеющие значение для расследования уголовного дела", сообщили в СК.