Опубликовано видео, как задерживали преступную семейку похитителей 8-летней Златы
СК опубликовал видео задержания похитителей 8-летней девочки из Козельска
Следственный комитет показал кадры задержания похитителей восьмилетней девочки из Козельска. Ранее сообщалось, что ими оказались фермеры из деревни Касьяново, причём речь идёт о целой преступной семейке: женщине, её бывшем муже и нынешнем муже, а также 21-летнем сыне. В ходе обыска у злоумышленников изъяли средства связи, автомобильные номера и другие предметы, "имеющие значение для расследования уголовного дела", сообщили в СК.
Как задерживали похитителей 8-летней Златы. Видео © Пресс-служба Следственного комитета
"Все фигуранты доставлены к следователю СКР, где с ними будут проведены необходимые следственные и процессуальные действия. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", — информирует пресс-служба ведомства.
Как уже рассказывал Лайф, преступники похитили второклассницу по дороге домой из школы, после чего прислали её матери сообщение, в котором требовали полтора миллиона в криптовалюте. Когда девочку начали искать, злодеи бросили её на обочине дороги в Тульской области. По словам школьницы, они обращались с ней очень грубо: били и толкали. Врачи зафиксировали на её теле многочисленные ушибы и синяки.
Пресс-служба Следственного комитета