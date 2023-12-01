Раскрыты личности похитителей 8-летней девочки из Козельска

Похитителями восьмилетней Златы из Калужской области оказались фермеры из деревни Касьяново. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, преступников удалось вычислить по камерам. Полицейские проследили за машиной и нашли всю банду: троих мужчин 21, 40 и 44 лет и 37-летнюю женщину. Накануне они высадили девочку из машины и оставили одну на дороге в Тульской области, после чего попытались скрыться в доме матери похитительницы. Сейчас там проходят обыски.