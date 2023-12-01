Раскрыты личности похитителей 8-летней девочки из Козельска
Похитителями 8-летней девочки из Козельска оказались касьяновские фермеры
Похитителями восьмилетней Златы из Калужской области оказались фермеры из деревни Касьяново. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, преступников удалось вычислить по камерам. Полицейские проследили за машиной и нашли всю банду: троих мужчин 21, 40 и 44 лет и 37-летнюю женщину. Накануне они высадили девочку из машины и оставили одну на дороге в Тульской области, после чего попытались скрыться в доме матери похитительницы. Сейчас там проходят обыски.
При этом связь похитителей с отцом девочки следователи полностью исключили — в день её пропажи Михаила Малько приговорили к трём годам колонии строгого режима по статье "Кража электронных денежных средств". Известно, что перед этапированием мужчина сильно переживал за ребёнка, даже отказался от еды и постоянно смотрел в одну точку. Теперь следствию предстоит установить, знала ли банда мать Златы и почему злодеи решили вымогать 1,5 млн именно у этой семьи.
Как уже рассказывал Лайф, преступники похитили второклассницу по дороге домой из школы, после чего прислали её матери СМС с требованием 1,5 млн в криптовалюте. Изначально под подозрение пал отец девочки Михаил Малько, который ранее уже попадался на махинациях с электронной валютой и был судим за кражу, угон, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и мошенничество с кредитами. Вместе с тем мама школьницы призналась, что дочку он любил, учил водить машину и даже ездил с ней на рыбалку.
Сегодня его невиновность ещё больше подтвердилась — были задержаны четверо человек. Как предполагает следствие, именно они похитили малышку и держали её в плену, пока не бросили на обочине дороги в Тульской области. По словам школьницы, они обращались с ней очень грубо — били и толкали. Врачи зафиксировали на её теле многочисленные ушибы и синяки.