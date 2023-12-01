В Калужской области задержали похитителей 8-летней девочки из Козельска

В Калужской области задержали похитителей восьмилетней девочки, которую накануне высадили из машины и оставили одну на дороге в Тульской области. Об этом сообщает SHOT.

Около восьми часов вечера Злату бросили в деревне Таратухино, расположенной примерно в 30 километрах от её родного Козельска. В итоге малышка пешком дошла до ближайшего дома. Увидев замёрзшего и напуганного ребёнка, хозяйка пустила её к себе и сразу позвонила в полицию.

По данным телеграм-канала, подозреваемыми оказались трое мужчин и одна женщина. Все задержанные в настоящее время находятся в отделении. Правоохранители проводят допрос и выясняют все обстоятельства.

При этом мама второклассницы рассказывала SHOT, что в похищении мог быть замешан её бывший муж — отец девочки. По её словам, 37-летний Михаил Малько прекрасно знал, что у Ирины есть обеспеченные родственники, которые смогут выплатить запрошенную сумму — 1,5 млн рублей.