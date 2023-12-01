В Калужской области задержали похитителей 8-летней девочки из Козельска
Похищенная в Козельске девочка. Обложка © СУ СК России по Калужской области
В Калужской области задержали похитителей восьмилетней девочки, которую накануне высадили из машины и оставили одну на дороге в Тульской области. Об этом сообщает SHOT.
Около восьми часов вечера Злату бросили в деревне Таратухино, расположенной примерно в 30 километрах от её родного Козельска. В итоге малышка пешком дошла до ближайшего дома. Увидев замёрзшего и напуганного ребёнка, хозяйка пустила её к себе и сразу позвонила в полицию.
По данным телеграм-канала, подозреваемыми оказались трое мужчин и одна женщина. Все задержанные в настоящее время находятся в отделении. Правоохранители проводят допрос и выясняют все обстоятельства.
При этом мама второклассницы рассказывала SHOT, что в похищении мог быть замешан её бывший муж — отец девочки. По её словам, 37-летний Михаил Малько прекрасно знал, что у Ирины есть обеспеченные родственники, которые смогут выплатить запрошенную сумму — 1,5 млн рублей.
Тем не менее, по предварительным данным, отец восьмилетней Златы не причастен к похищению. В этот момент он находился в ИВС и ждал этапирования в колонию. При этом, когда мужчина узнал о случившемся, сильно переживал: постоянно спрашивал, не нашли ли дочку, полностью отказался от еды и смотрел в одну точку.
Как уже рассказывал Лайф, Злату похитили по дороге домой из школы, а её матери прислали СМС с требованием заплатить за дочь криптовалютой. Одним из потенциальных подозреваемых стал Михаил Малько, который ранее уже попадался на махинациях с электронной валютой. Помимо этого, он был судим за кражу, угон, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и мошенничество с кредитами. При этом было известно, что в момент похищения девочки его судили за кражу крипты. Вместе с тем мама школьницы призналась, что дочку он любил, учил водить машину и даже ездил с ней на рыбалку.