Регион

Уведомления отключены

1 декабря, 08:43

В Калужской области задержали похитителей 8-летней девочки из Козельска

<p>Похищенная в Козельске девочка. Обложка © <a href="https://vk.com/suskrf40?w=wall-95057400_5311" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Калужской области</a></p>

Похищенная в Козельске девочка. Обложка © СУ СК России по Калужской области

В Калужской области задержали похитителей восьмилетней девочки, которую накануне высадили из машины и оставили одну на дороге в Тульской области. Об этом сообщает SHOT.

Около восьми часов вечера Злату бросили в деревне Таратухино, расположенной примерно в 30 километрах от её родного Козельска. В итоге малышка пешком дошла до ближайшего дома. Увидев замёрзшего и напуганного ребёнка, хозяйка пустила её к себе и сразу позвонила в полицию.

По данным телеграм-канала, подозреваемыми оказались трое мужчин и одна женщина. Все задержанные в настоящее время находятся в отделении. Правоохранители проводят допрос и выясняют все обстоятельства.

При этом мама второклассницы рассказывала SHOT, что в похищении мог быть замешан её бывший муж — отец девочки. По её словам, 37-летний Михаил Малько прекрасно знал, что у Ирины есть обеспеченные родственники, которые смогут выплатить запрошенную сумму — 1,5 млн рублей.

Тем не менее, по предварительным данным, отец восьмилетней Златы не причастен к похищению. В этот момент он находился в ИВС и ждал этапирования в колонию. При этом, когда мужчина узнал о случившемся, сильно переживал: постоянно спрашивал, не нашли ли дочку, полностью отказался от еды и смотрел в одну точку.

Опубликованы трогательные кадры встречи мамы и похищенной в Козельске девочки

Опубликованы трогательные кадры встречи мамы и похищенной в Козельске девочки

Как уже рассказывал Лайф, Злату похитили по дороге домой из школы, а её матери прислали СМС с требованием заплатить за дочь криптовалютой. Одним из потенциальных подозреваемых стал Михаил Малько, который ранее уже попадался на махинациях с электронной валютой. Помимо этого, он был судим за кражу, угон, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и мошенничество с кредитами. При этом было известно, что в момент похищения девочки его судили за кражу крипты. Вместе с тем мама школьницы призналась, что дочку он любил, учил водить машину и даже ездил с ней на рыбалку.

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров