Камера домофона сняла похищение девушки прямо возле подъезда в Кирове

Инцидент произошёл в ночь на 3 февраля по адресу ул. Широтная, 2. Предположительно, девушка приехала домой на такси. Но, когда она попыталась зайти в подъезд, на неё сзади накинулись двое мужчин, скрутили ей руки и увели в неизвестном направлении. Местонахождение пострадавшей до сих пор не установлено.