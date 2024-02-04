Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Бывшего депутата Госдумы Пономарёва* обвинили в госизмене

Украинский дрон оставил без связи жителей Тёткина под Курском

На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского

Путин на юбилей Володина наградил его орденом

Вертолёты ВКС РФ накрыли ракетами позиции ВСУ под Красным Лиманом

В Лисичанске из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни достали тела 20 погибших

Американский журналист Такер Карлсон впервые прибыл в Москву и сходил в Большой театр

Средства ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской областью

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия

Спрятался на чердаке: Стало известно о подвиге российского военного при освобождении села в ЛНР

Камера домофона сняла похищение девушки прямо возле подъезда в Кирове

В Кирове двое неизвестных похитили девушку прямо у дверей подъезда

4 февраля, 11:59
В Кирове женщину похитили у дверей дома. Обложка © t.me / Новости Кирова — Pro Город

В Кирове женщину похитили у дверей дома. Обложка © t.me / Новости Кирова — Pro Город

В Кирове неизвестные похитили девушку возле дверей подъезда, когда она доставала ключи. Камера домофона зафиксировала момент нападения и лица преступников.

В Кирове женщину похитили у дверей дома. Видео © t.me / Новости Кирова — Pro Город

Инцидент произошёл в ночь на 3 февраля по адресу ул. Широтная, 2. Предположительно, девушка приехала домой на такси. Но, когда она попыталась зайти в подъезд, на неё сзади накинулись двое мужчин, скрутили ей руки и увели в неизвестном направлении. Местонахождение пострадавшей до сих пор не установлено.

"В Минске было слышно": Неизвестный "с лицом Чикатило" пытался похитить Бьянку, угрожая палкой
"В Минске было слышно": Неизвестный "с лицом Чикатило" пытался похитить Бьянку, угрожая палкой

Ранее сообщалось, что во Владивостоке иностранец похитил соотечественника и требовал с него почти миллион рублей в качестве выкупа. Задержать удалось организатора похищения, вскоре он предстанет перед судом. остальных преступников ищут.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!