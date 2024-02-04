Камера домофона сняла похищение девушки прямо возле подъезда в Кирове
В Кирове двое неизвестных похитили девушку прямо у дверей подъезда
В Кирове женщину похитили у дверей дома. Обложка © t.me / Новости Кирова — Pro Город
В Кирове неизвестные похитили девушку возле дверей подъезда, когда она доставала ключи. Камера домофона зафиксировала момент нападения и лица преступников.
В Кирове женщину похитили у дверей дома. Видео © t.me / Новости Кирова — Pro Город
Инцидент произошёл в ночь на 3 февраля по адресу ул. Широтная, 2. Предположительно, девушка приехала домой на такси. Но, когда она попыталась зайти в подъезд, на неё сзади накинулись двое мужчин, скрутили ей руки и увели в неизвестном направлении. Местонахождение пострадавшей до сих пор не установлено.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке иностранец похитил соотечественника и требовал с него почти миллион рублей в качестве выкупа. Задержать удалось организатора похищения, вскоре он предстанет перед судом. остальных преступников ищут.