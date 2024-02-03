"В Минске было слышно": Неизвестный "с лицом Чикатило" пытался похитить Бьянку, угрожая палкой
SHOT: Неизвестный с палкой пытался похитить певицу Бьянку в центре Москвы
Певица Бьянка. Обложка © VK / Татьяна Липницкая
Неизвестный попытался похитить певицу Бьянку (Татьяну Липницкую) в центре Москвы. По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло накануне около 18:00.
38-летняя артистка рассказала, что вчера вечером поехала на маникюр и, когда подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в машину. По словам Бьянки, она закричала так, что "в Минске было слышно", в результате неадекват испугался и убежал. Исполнительница отметила, что мужчина был под два метра ростом, в тёмном пуховике, а лицом походил на маньяка Андрея Чикатило.
Сейчас адвокат Бьянки решает, будут ли они писать заявление в полицию. Сама певица обратилась за помощью к психологу, потому что не чувствует себя в безопасности и боится выходить на улицу одна.
Певица Бьянка родилась в Минске в 1985 году. Она одна из первых исполнителей R&B в России. Музыкальная карьера артистки началась в 2003 году после сотрудничества с Сергеем Пархоменко, известным как Серёга. В начале своего творчества она называла свой стиль "Русским народным R’n’B", основой которого является смесь американского урбана с русским поп-фолком с его частушками и фольклорными мотивами.