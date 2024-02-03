"В Минске было слышно": Неизвестный "с лицом Чикатило" пытался похитить Бьянку, угрожая палкой

Неизвестный попытался похитить певицу Бьянку (Татьяну Липницкую) в центре Москвы. По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло накануне около 18:00.

38-летняя артистка рассказала, что вчера вечером поехала на маникюр и, когда подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в машину. По словам Бьянки, она закричала так, что "в Минске было слышно", в результате неадекват испугался и убежал. Исполнительница отметила, что мужчина был под два метра ростом, в тёмном пуховике, а лицом походил на маньяка Андрея Чикатило.

Сейчас адвокат Бьянки решает, будут ли они писать заявление в полицию. Сама певица обратилась за помощью к психологу, потому что не чувствует себя в безопасности и боится выходить на улицу одна.