Водитель авто, о которое ударилась Наталья Штурм, довёл её до слёз и вышвырнул из салона

Певица Наталья Штурм после удара головой о багажник чужого авто села к водителю и начала предъявлять ему претензии, однако оказалась вышвырнута из салона. Об этом сообщает SHOТ.

Певица Наталья Штурм в скорой помощи после удара о багажник чужого автомобиля. Видео © t.me / SHOT

После этого на место ЧП приехала скорая, которая оказала пострадавшей первую помощь. При этом артистка не успокоилась и вызвала полицию. Она попыталась доказать неправоту мужчины, однако тот заявил, что своей вины не чувствует, и назвал её "вредной бабищей".

Как рассказала Штурм в беседе с Лайфом, всё произошло из-за метели. Она шла в магазин, но путь усложнял сильный снегопад, который буквально закрывал обзор. Певице пришлось обходить неудобно стоящий автомобиль, однако из-за осадков она не заметила открытый багажник, ударилась об него головой и упала. При этом водитель, закрыв багажный отсек, зачем-то начал сдавать назад и чуть её не задавил.

"Ещё одна секунда — и он бы просто меня раздавил. Хорошо, что я каким-то усилием воли передвинулась на пару сантиметров", — рассказала Штурм.

В итоге ей помогла проходящая мимо женщина, а сам водитель предложил помощь только после того, как артистка постучала по машине. Она заявила, что хочет вызвать скорую и полицию, и с разрешения мужчины села к нему в авто, однако оказалась вышвырнута им на улицу, как только начала снимать видео.

"Я говорю: "Я замёрзла, вы должны дождаться скорую, у нас произошло дорожное происшествие". Он говорит: "Нет, убирайтесь отсюда, это моя частная собственность, мне некогда ждать". Я говорю: "Я не выйду". Он: "Значит, я вас отсюда выкину". И вот это я уже засняла, как он меня хватает, вытаскивает из машины, выбрасывает и уезжает", — поделилась пострадавшая.