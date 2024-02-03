Держал в контейнере: В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа в 800 тысяч рублей

Во Владивостоке иностранец похитил соотечественника и требовал с него почти миллион рублей в качестве выкупа. Подробности инцидента сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

По версии следствия, 19 октября 2023 года фигурант вместе с сообщниками похитил соотечественника и увёз его на одну из строек на улице Сочинской. Там мужчину заперли в контейнере и требовали отдать за освобождение 800 тысяч рублей. Спустя время злоумышленники всё же отпустили заложника после того, как тот написал расписку о выдаче похитителям этих денег. На данный момент задержать удалось организатора похищения, вскоре он предстанет перед судом. Остальных преступников сейчас разыскивают правоохранители.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело следователи уже передали в суд. Санкция инкриминируемой иностранцу статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.