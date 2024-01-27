Банда из Приангарья похитила мужчину у его дома, чтобы наказать за надменное поведение в колонии

В Иркутской области четыре человека, в том числе несовершеннолетние, похитили мужчину и взяли его в заложники. Банда держала жертву в подвале и угрожала ружьём, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 14-летний Давид, его 20-летний брат Саша С., 15-летний Слава и 18-летний Рома из города Черемхово приехали в Иркутск и подкараулили 27-летнего мужчину у его дома. Когда тот после полуночи вернулся, его схватили у подъезда, силой посадили в минивэн Toyota Town Ace, привезли в Черемхово и бросили в подвал.

Там банда угрожала жертве обрезом ружья 12-го калибра. Выяснилось, что старший член банды недавно сидел вместе с потерпевшим в колонии, куда попал за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Оба осуждённых вышли в ноябре прошлого года. Саша С. на воле решил наказать сокамерника за надменное поведение в местах лишения свободы. В итоге заложника удалось освободить, он серьёзно не пострадал. Минивэн и оружие изъяли. Всех парней задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц".