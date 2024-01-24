Воры похитили из квартиры в Москве кота вместе с лотком 24 января, 10:41 Грабители похитили кота и его лоток из квартиры в Москве. Обложка © Shutterstock

В Москве неизвестные проникли в квартиру и похитили кота вместе с лотком, пока его хозяин проходит военную службу. О случившемся пишут "Известия". Сейчас полиция организовала проверку.

Мужчина оставил присматривать за котом свою сестру, которая должна была периодически приходить в квартиру, чтобы кормить питомца и убирать за ним. Однако 22 января женщина не нашла животное, а вместе с ним бесследно исчез лоток. Она тут же обратилась за помощью к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что странная женщина вот уже год ворует собак на юго-востоке Москвы, возможно, для пропитания. Фрагменты тел животных были найдены у подозреваемой во время обыска в её доме.

Авторы Татьяна Миссуми