Странная женщина вот уже год ворует собак на юго-востоке Москвы, возможно, для пропитания

В Москве разбираются, зачем подозрительная женщина с криминальным прошлым регулярно ворует собак. Как рассказала телеканалу "360" руководитель волонтёрского сообщества "Зоопоиск ЮАО" Юлия Борзова, впервые похитительница дала о себе знать год назад, когда украла хаски. Тогда хвостатого нашли, благо женщина поехала с ним в метро и уснула, а очевидцы позвонили хозяйке.

Женщина с одной из сворованных собак и вернувшийся к хозяйке стаффордширский бультерьер. Видео © Telegram / "360tv"

Потом женщина похитила другую собаку — лабрадора, с которым её поймали в переходе. Она взяла животное у магазина, пока хозяин делал покупки. Далее — кража чьей-то дворняги, стаффордширского бультерьера в районе Марьино, а также рыжего пса в Печатниках на улице Кухмистерова.





Орудует странная незнакомка на юго-востоке столицы и, как считают зоозащитники, может воровать питомцев в целях их употребления в пищу. По словам Борзовой, тема похитительницы обсуждалась на встрече с управой.

"У неё обыск был, нашли фрагменты собаки", — пояснила женщина.

Причём владельцы собак пишут заявления на воровку, однако уголовного дела, добавила зоозащитница, до сих пор никто не завёл.