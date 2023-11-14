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14 ноября, 07:46

Собака с перерезанным горлом сама пришла за помощью к спасателям в Норильске

Полиция в Норильске проверяет сведения о спасённой собаке с перерезанным горлом

<p>Собака, которой сделали операцию после того, как она пришла с перерезанным горлом к спасателям в Норильске. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/krasntop/6105" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Красноярск с огоньком"</a></p>

Собака, которой сделали операцию после того, как она пришла с перерезанным горлом к спасателям в Норильске. Фото © Telegram / "Красноярск с огоньком"

Собака с перерезанным горлом сама пришла за помощью к спасателям в Норильске. Хвостатого удалось спасти, и теперь полиция выясняет, кто же так изуродовал пса.

Телеграм-канал "Красноярск с огоньком" утверждает, что раненый пёсель сам пришёл к местному отделу МЧС, а спасатели уже передали его зоозащитникам. Собаке уже сделали операцию, её здоровью ничего не угрожает. На фото видно, какие страшные повреждения получило животное.

Собака, которая сама пришла к сотрудникам МЧС в Норильске с перерезанным горлом. Обложка © Telegram / "Красноярск с огоньком"

Собака, которая сама пришла к сотрудникам МЧС в Норильске с перерезанным горлом. Обложка © Telegram / "Красноярск с огоньком"

К ситуации подключилась полиция, и теперь сотрудники ОМВД России по Норильску проводят проверку по факту имеющейся информации о жестоком обращении с животным.

Пожарные спасли шесть собак, задыхавшихся в охваченном огнём доме в Приморье

Пожарные спасли шесть собак, задыхавшихся в охваченном огнём доме в Приморье

А ранее Лайф писал, что в Подольске спасли 12-летнюю таксу Савелия, которая застряла в трубах канализационного люка. Хозяйка два дня пыталась достать пса, но на просьбы о помощи оперативно откликнулись только в местной администрации. В итоге собака вернулась домой перепуганная, но здоровая.

Дарья Нарыкова
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