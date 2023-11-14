Собака с перерезанным горлом сама пришла за помощью к спасателям в Норильске. Хвостатого удалось спасти, и теперь полиция выясняет, кто же так изуродовал пса.

Телеграм-канал "Красноярск с огоньком" утверждает, что раненый пёсель сам пришёл к местному отделу МЧС, а спасатели уже передали его зоозащитникам. Собаке уже сделали операцию, её здоровью ничего не угрожает. На фото видно, какие страшные повреждения получило животное.

Собака, которая сама пришла к сотрудникам МЧС в Норильске с перерезанным горлом. Обложка © Telegram / "Красноярск с огоньком"

К ситуации подключилась полиция, и теперь сотрудники ОМВД России по Норильску проводят проверку по факту имеющейся информации о жестоком обращении с животным.