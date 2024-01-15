Украденную сектантами для "спасения от ядерного взрыва" кошку вернули в Россию

Кошку Кали, которую сектанты украли у россиянки в начале января, привезли в Россию. Об этом хозяйка животного Дарьяна Можаева рассказала в своих соцсетях. По её словам, похитители не смогли вывезти кошку на Бали, в результате чего оставили её в Армении.

Примечательно, что о местонахождении питомца стало известно ещё от одной жертвы сектантов. Она связалась с Дарьяной и рассказала девушке, что с животным всё в порядке. Оказалось, что за Кали в Армении ухаживала временная опекунша, которая и привезла кошку обратно в Москву.

"Кали у меня очень сильная кошечка, как и я", — рассказала хозяйка питомца "Газете.ru".

В настоящее время, как заявляет Дарьяна, с кошкой всё хорошо, её жизни ничего не угрожает.