Украденную сектантами для "спасения от ядерного взрыва" кошку вернули в Россию
Кошка Кали со своей хозяйкой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / manvan.tara
Кошку Кали, которую сектанты украли у россиянки в начале января, привезли в Россию. Об этом хозяйка животного Дарьяна Можаева рассказала в своих соцсетях. По её словам, похитители не смогли вывезти кошку на Бали, в результате чего оставили её в Армении.
Примечательно, что о местонахождении питомца стало известно ещё от одной жертвы сектантов. Она связалась с Дарьяной и рассказала девушке, что с животным всё в порядке. Оказалось, что за Кали в Армении ухаживала временная опекунша, которая и привезла кошку обратно в Москву.
"Кали у меня очень сильная кошечка, как и я", — рассказала хозяйка питомца "Газете.ru".
В настоящее время, как заявляет Дарьяна, с кошкой всё хорошо, её жизни ничего не угрожает.
Ранее Лайф писал, что оккультисты решили похитить кошку из-за того, что она якобы могла помочь спасти мир от ядерного взрыва, который должен был произойти сегодня, 15 января. Хозяйка Кали писала, что перед похищением сектанты накормили животное галлюциногенными грибами.