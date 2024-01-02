Регион

Уведомления отключены

2 января, 19:23

Ждут новых хозяев: Чудом избежавшие смерти кошки экс-жены Ефремова сейчас живут в питомнике

SHOT: Чудом избежавшие смерти кошки экс-жены Ефремова сейчас живут в питомнике

Кошки Марлен и Одри сейчас живут в питомнике и ждут новых хозяев. Обложка © t.me / SHOT

Кошки Марлен и Одри сейчас живут в питомнике и ждут новых хозяев. Обложка © t.me / SHOT

Кошки Марлен и Одри, которых хотела "гуманно" умертвить бывшая жена Михаила Ефремова, сейчас живут в питомнике. Зоозащитники забрали животных у Ксении Качалиной, и теперь они ждут новых добрых хозяев.

Как рассказала телеграм-каналу SHOT зоозащитница Наталья Кошанская, сейчас животные чувствуют себя хорошо: все процедуры и операции они перенесли стойко и уже восстановились. За Марлен и Одри ухаживают сотрудники приюта и подыскивают им любящих хозяев. Одной кошке около двух лет, а второй — пять-семь месяцев.

Ветеринары рассказали о состоянии кошек, которых хотела "гуманно" умертвить экс-жена Ефремова
Ветеринары рассказали о состоянии кошек, которых хотела "гуманно" умертвить экс-жена Ефремова

Напомним, 11 декабря стало известно, что бывшая жена отбывающего срок актёра Михаила Ефремова попросила у него денег, чтобы "гуманно" умертвить своих кошек. Ксения Качалина решила провести эвтаназию, потому что питомцы постоянно плодятся и якобы объедают её. Волонтёры пришли к женщине и забрали у неё двух кошек, которых передали ветеринарам.

Оксана Попова
  • Новости
  • Животные
  • Михаил Ефремов
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров