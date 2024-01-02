Ждут новых хозяев: Чудом избежавшие смерти кошки экс-жены Ефремова сейчас живут в питомнике

Кошки Марлен и Одри, которых хотела "гуманно" умертвить бывшая жена Михаила Ефремова, сейчас живут в питомнике. Зоозащитники забрали животных у Ксении Качалиной, и теперь они ждут новых добрых хозяев.

Как рассказала телеграм-каналу SHOT зоозащитница Наталья Кошанская, сейчас животные чувствуют себя хорошо: все процедуры и операции они перенесли стойко и уже восстановились. За Марлен и Одри ухаживают сотрудники приюта и подыскивают им любящих хозяев. Одной кошке около двух лет, а второй — пять-семь месяцев.