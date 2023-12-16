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Ветеринары рассказали о состоянии кошек, которых хотела "гуманно" умертвить экс-жена Ефремова

Волонтёры ищут новых хозяев кошкам экс-жены Ефремова, которых она хотела убить

16 декабря, 07:48
<p>Ветеринары осмотрели кошек экс-жены Михаила Ефремова. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60522" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ветеринары осмотрели кошек экс-жены Михаила Ефремова. Обложка © t.me / SHOT

Ветеринары осмотрели двух кошек, которых зоозащитники забрали у бывшей супруги актёра Михаила Ефремова, угрожавшей убить их. Питомцы оказались здоровы после всех проведённых исследований, им дали имена Марлен и Одри, а также начали искать новых хозяев. Об этом пишет SHOT.

Ветеринары осмотрели кошек экс-жены Михаила Ефремова. Видео © t.me / SHOT

Сейчас кошки всё ещё находятся в ветеринарной клинике под наблюдением медиков, пока им не подберут новый дом. На публикуемых кадрах видно, что животные малоактивны, испуганы и боятся людей после проживания у экс-супруги Ефремова. Одну из кошек ветеринарам приходится доставать из бокса, чтобы осмотреть и накормить.

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Напомним, 11 декабря стало известно, что бывшая жена отбывающего срок актёра Михаила Ефремова попросила у него денег, чтобы "гуманно" умертвить своих кошек. Ксения Качалина решила провести эвтаназию, потому что питомцы постоянно плодятся и якобы объедают её. Волонтёры пришли к женщине и забрали у неё двух кошек, которых передали ветеринарам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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