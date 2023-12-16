Ветеринары рассказали о состоянии кошек, которых хотела "гуманно" умертвить экс-жена Ефремова

Ветеринары осмотрели двух кошек, которых зоозащитники забрали у бывшей супруги актёра Михаила Ефремова, угрожавшей убить их. Питомцы оказались здоровы после всех проведённых исследований, им дали имена Марлен и Одри, а также начали искать новых хозяев. Об этом пишет SHOT.

Сейчас кошки всё ещё находятся в ветеринарной клинике под наблюдением медиков, пока им не подберут новый дом. На публикуемых кадрах видно, что животные малоактивны, испуганы и боятся людей после проживания у экс-супруги Ефремова. Одну из кошек ветеринарам приходится доставать из бокса, чтобы осмотреть и накормить.