Из квартиры-свалки актрисы Качалиной спасли кошек, которых она хотела убить на деньги Ефремова
SHOT: Бывшая жена Ефремова Качалина отдала двух кошек волонтёрам
Двух кошек экс-супруги Михаила Ефремова, которых она намеревалась умертвить, забрали волонтёры. Теперь их доставят в больницу на осмотр к ветеринарам, где врачи убедятся, что с животными всё в порядке и у них нет никаких инфекций. Об этом сообщил SHOT.
Волонтёры забрали двух кошек Ксении Качалиной. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, за кошками приехали волонтёр Юлия Дараева и зоозащитница Наталья Кошанская. Питомцы обитали в жилище Ксении Качалиной в ужасных условиях и там же плодились. Сами волонтёры заявили, что характер хозяйки жилья с кошками попросту несовместим, не говоря уже о кошмарном бардаке и частых попойках в квартире. Волонтёры пообещали женщине, что будут её навещать, пока кошечки в больнице.
Напомним, сегодня стало известно, что бывшая жена Ефремова просит денег, чтобы "гуманно" умертвить своих кошек. Ксения Качалина решила провести эвтаназию, потому что питомцы постоянно плодятся и объедают её.
t.me / SHOT