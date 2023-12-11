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11 декабря, 18:28

Из квартиры-свалки актрисы Качалиной спасли кошек, которых она хотела убить на деньги Ефремова

SHOT: Бывшая жена Ефремова Качалина отдала двух кошек волонтёрам

Двух кошек экс-супруги Михаила Ефремова, которых она намеревалась умертвить, забрали волонтёры. Теперь их доставят в больницу на осмотр к ветеринарам, где врачи убедятся, что с животными всё в порядке и у них нет никаких инфекций. Об этом сообщил SHOT.

Волонтёры забрали двух кошек Ксении Качалиной. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, за кошками приехали волонтёр Юлия Дараева и зоозащитница Наталья Кошанская. Питомцы обитали в жилище Ксении Качалиной в ужасных условиях и там же плодились. Сами волонтёры заявили, что характер хозяйки жилья с кошками попросту несовместим, не говоря уже о кошмарном бардаке и частых попойках в квартире. Волонтёры пообещали женщине, что будут её навещать, пока кошечки в больнице.

Напомним, сегодня стало известно, что бывшая жена Ефремова просит денег, чтобы "гуманно" умертвить своих кошек. Ксения Качалина решила провести эвтаназию, потому что питомцы постоянно плодятся и объедают её.

Зоозащитница Кошанская задержана за стычку с полицией из-за московской "кошки-пленницы"

Зоозащитница Кошанская задержана за стычку с полицией из-за московской "кошки-пленницы"

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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