Устала играть роль Герасима: Экс-жена Ефремова просит денег, чтобы "гуманно" умертвить своих кошек
Бывшая супруга Ефремова просит у актёра денег на эвтаназию для своих кошек
Экс-жена Михаила Ефремова просит у актёра денег, чтобы умертвить своих кошек. Как сообщает SHOT, Ксения Качалина решила провести эвтаназию, потому что питомцы постоянно плодятся и объедают её.
Экс-жена Михаила Ефремова просит у него денег, чтобы "гуманно" умертвить своих плодящихся кошек. Видео © t.me / SHOT
Мать общего с Ефремовым трансгендерного сына-дочера Анны-Марии (Сергей) говорит, что уже устала играть роль Герасима из "Му-му" и топить котят. Из 18 родившихся она пощадила лишь двоих, а теперь решила подойти к делу по-другому и избавиться от этих "оглоедов" "гуманным" способом.
При этом Качалина стеснена в средствах, поэтому обратилась за помощью к бывшему супругу. Несмотря на то что он в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за смертельное ДТП, бывшая актриса просит денег, чтобы провести эвтаназию в зооклинике.
Когда-то 52-летняя Ксения Качалина блистала в кино и была замужем за Ефремовым. Пара прожила в браке около пяти лет и развелась в начале 2000-х. Теперь же бывшая артистка живёт в одиночестве в сильно захламлённой двушке, расположенной в Брюсовом переулке в самом центре Москвы.
Кстати, недавно Ефремов и сам на 60-летие "получил" квартиру в центре Москвы. Юристы отказались оспаривать право актёра на недвижимость его покойного дяди. До этого на жилплощадь претендовала семья Громовых, которая почти 20 лет ухаживала за родственником Ефремова и рассчитывала получить его трёшку на Олимпийском проспекте. Подробнее о запутанной истории с недвижимостью в нашем материале.
t.me / SHOT