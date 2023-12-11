Устала играть роль Герасима: Экс-жена Ефремова просит денег, чтобы "гуманно" умертвить своих кошек

Экс-жена Михаила Ефремова просит у актёра денег, чтобы умертвить своих кошек. Как сообщает SHOT, Ксения Качалина решила провести эвтаназию, потому что питомцы постоянно плодятся и объедают её.

Экс-жена Михаила Ефремова просит у него денег, чтобы "гуманно" умертвить своих плодящихся кошек. Видео © t.me / SHOT

Мать общего с Ефремовым трансгендерного сына-дочера Анны-Марии (Сергей) говорит, что уже устала играть роль Герасима из "Му-му" и топить котят. Из 18 родившихся она пощадила лишь двоих, а теперь решила подойти к делу по-другому и избавиться от этих "оглоедов" "гуманным" способом.

При этом Качалина стеснена в средствах, поэтому обратилась за помощью к бывшему супругу. Несмотря на то что он в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за смертельное ДТП, бывшая актриса просит денег, чтобы провести эвтаназию в зооклинике.