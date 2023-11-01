Зоозащитница Кошанская задержана за стычку с полицией из-за московской "кошки-пленницы"

В Москве задержали зоозащитницу, которая помогала полицейским вызволять запертую в машине кошечку. Причиной стало её нежелание отдать правоохранителям животное, сообщил Mash.

Спасённая из заточения в машине кошечка наслаждается жизнью на диване в здании прокуратуры. Видео © t.me / Mash

Вот что произошло: переноску, в которой в итоге забрали кошку, принесла зоозащитница Наталья с фамилией... Кошанская! Она вместе с сотрудниками полиции доехала до участка — и вот там между ними произошёл конфликт. Женщина требовала отвезти спасённое животное в ветеринарную клинику и найти ей новых владельцев, а полицейские попросили оставить кошечку на их попечение и обещали передать её специалистам.