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1 ноября, 16:39

Зоозащитница Кошанская задержана за стычку с полицией из-за московской "кошки-пленницы"

В Москве полиция задержала зоозащитницу, участвовавшую в спасении кошки из авто

<p>Задержанная полицией зоозащитница Наталья Кошанская. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/49044" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Задержанная полицией зоозащитница Наталья Кошанская. Обложка © t.me / Mash

В Москве задержали зоозащитницу, которая помогала полицейским вызволять запертую в машине кошечку. Причиной стало её нежелание отдать правоохранителям животное, сообщил Mash.

Спасённая из заточения в машине кошечка наслаждается жизнью на диване в здании прокуратуры. Видео © t.me / Mash

Вот что произошло: переноску, в которой в итоге забрали кошку, принесла зоозащитница Наталья с фамилией... Кошанская! Она вместе с сотрудниками полиции доехала до участка — и вот там между ними произошёл конфликт. Женщина требовала отвезти спасённое животное в ветеринарную клинику и найти ей новых владельцев, а полицейские попросили оставить кошечку на их попечение и обещали передать её специалистам.

Наталью такой расклад не устроил, сотрудники сделали ей предупреждение, она не подчинилась — и её задержали. Ей придётся просидеть в отделении да утра. Кошечка же прошла осмотр у ветеринаров, прекрасно себя чувствует и уже нашла себе любимый диван в здании прокуратуры.

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Напомним, сегодня в самом центре столицы развернулась спасательная операция после того, как на парковке у Большого театра заметили кошку. Пушистая непоседа просидела в запертом авто четыре дня, однако выглядела неплохо. Неравнодушные москвичи сразу начали искать хозяина и вызвали сотрудников экстренных служб. В итоге оказалось, что водителя авто забрали в психушку — известно, что он живёт в Подмосковье и увлекается магией. По словам родственников, он не выходил на связь с 29 октября. К счастью, кошечку удалось вызволить из заточения, пока её к себе забрала сотрудница московской прокуратуры.

Юрий Лысенко
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