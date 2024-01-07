Увезли на Бали: Россиянка заявила о краже кошки сектантами для "спасения от ядерного взрыва"

Россиянка Дарьяна Можаева пожаловалась, что её кошку по кличке Кали похитили сектанты и теперь поклоняются ей на индонезийском острове Бали. Культисты верят, что пушистик спасёт мир от ядерного взрыва, который якобы должен произойти 15 января.

По словам девушки, подруга, которая в её отсутствие присматривала за Кали, "сошла с ума" и попала в секту. Питомца украли прямо в канун Нового года, 31 декабря, и увезли на Бали, где возвели его в культ. Там кошке поклоняются местные сектанты, убеждённые, что теперь судьба мира в надёжных лапках. На просьбы вернуть кошку Дарьяне шлют угрозы. Также девушка заявила, что перед похищением её любимицу кормили галлюциногенными грибами (хозяйка якобы нашла их в корме). Сейчас владелица Кали собирается писать заявление в полицию на подругу и сектантов.

"Буду подавать на них заявление, когда вернусь в Москву. Задаю им вопросы про 15 января, они отвечают мне, что взрыв будет и я приползу извиняться, если спасусь", — приводит "Газета.ru" слова Дарьяны.