В Самаре два безработных друга похитили зубного техника, потому что он много зарабатывает
SHOT: В Самаре двое похитили зубного техника, требуя за освобождение полмиллиона
Похитители зубного техника в Самаре требовали выкуп за его освобождение. Обложка © T.me / SHOT
В Самаре двое безработных мужчин похитили зубного техника. Как пишет SHOT, злоумышленники решили, что тот много зарабатывает, и потребовали за его освобождение солидный выкуп.
26-летний Денис и его 22-летний приятель-тёзка решили, что раз зубные протезы — прибыльное дело, можно раскрутить знакомого на некую сумму денег. Поэтому ночью они насильно усадили мужчину в "приору" и вывезли за пределы Самары. Там они начали избивать заложника и требовать, чтобы он заплатил им полмиллиона рублей. Мужчина согласился, но сказал, что часть денег лежит дома.
Там похитителей уже ждали полицейские, которые их и задержали, когда те получили 80 тысяч рублей. Против мужчин возбудили дело по статье "Похищение человека", им грозит до 12 лет колонии.
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