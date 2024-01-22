В Самаре два безработных друга похитили зубного техника, потому что он много зарабатывает

В Самаре двое безработных мужчин похитили зубного техника. Как пишет SHOT, злоумышленники решили, что тот много зарабатывает, и потребовали за его освобождение солидный выкуп.

26-летний Денис и его 22-летний приятель-тёзка решили, что раз зубные протезы — прибыльное дело, можно раскрутить знакомого на некую сумму денег. Поэтому ночью они насильно усадили мужчину в "приору" и вывезли за пределы Самары. Там они начали избивать заложника и требовать, чтобы он заплатил им полмиллиона рублей. Мужчина согласился, но сказал, что часть денег лежит дома.

Там похитителей уже ждали полицейские, которые их и задержали, когда те получили 80 тысяч рублей. Против мужчин возбудили дело по статье "Похищение человека", им грозит до 12 лет колонии.