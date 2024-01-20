В Москве зверски избили экс-баскетболиста и отобрали крипту на 4 млн под дулом пистолета
В Москве избили 23-летнего трейдера и похитили криптовалюты на 4 млн рублей
Экс-баскетболист и трейдер, которого избили в Москве и заставили перевести деньги на криптокошельки. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве 23-летнего экс-баскетболиста, продающего криптовалюту, избили и заставили перевести деньги, угрожая пистолетом. Как сообщает SHOT, нападение произошло минувшей ночью в квартире в районе Хорошёво-Мнёвники.
По словам трейдера, ночью к нему заявились двое неизвестных мужчин, причём один из них был в маске. Они ударили парня по лицу и стали угрожать пистолетом, требуя скинуть криптовалюту на нужные счета. После того как экс-баскетболист перевёл деньги на кошельки, налётчики прихватили его часы Rolex и скрылись. Пострадавший обратился в полицию. Общий ущерб составил 46 тысяч долларов (около четырёх миллионов рублей). Сейчас проводится проверка, подозреваемых ищут.
Ранее Лайф писал, что футболиста тульского "Арсенала" Алексея Померко развели при покупке криптовалюты. Спортсмен лишился около 2,3 миллиона рублей.