В Москве зверски избили экс-баскетболиста и отобрали крипту на 4 млн под дулом пистолета

По словам трейдера, ночью к нему заявились двое неизвестных мужчин, причём один из них был в маске. Они ударили парня по лицу и стали угрожать пистолетом, требуя скинуть криптовалюту на нужные счета. После того как экс-баскетболист перевёл деньги на кошельки, налётчики прихватили его часы Rolex и скрылись. Пострадавший обратился в полицию. Общий ущерб составил 46 тысяч долларов (около четырёх миллионов рублей). Сейчас проводится проверка, подозреваемых ищут.