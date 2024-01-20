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20 января, 12:23

В Москве зверски избили экс-баскетболиста и отобрали крипту на 4 млн под дулом пистолета

В Москве избили 23-летнего трейдера и похитили криптовалюты на 4 млн рублей

Экс-баскетболист и трейдер, которого избили в Москве и заставили перевести деньги на криптокошельки. Обложка © Telegram / SHOT

Экс-баскетболист и трейдер, которого избили в Москве и заставили перевести деньги на криптокошельки. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве 23-летнего экс-баскетболиста, продающего криптовалюту, избили и заставили перевести деньги, угрожая пистолетом. Как сообщает SHOT, нападение произошло минувшей ночью в квартире в районе Хорошёво-Мнёвники.

По словам трейдера, ночью к нему заявились двое неизвестных мужчин, причём один из них был в маске. Они ударили парня по лицу и стали угрожать пистолетом, требуя скинуть криптовалюту на нужные счета. После того как экс-баскетболист перевёл деньги на кошельки, налётчики прихватили его часы Rolex и скрылись. Пострадавший обратился в полицию. Общий ущерб составил 46 тысяч долларов (около четырёх миллионов рублей). Сейчас проводится проверка, подозреваемых ищут.

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Ранее Лайф писал, что футболиста тульского "Арсенала" Алексея Померко развели при покупке криптовалюты. Спортсмен лишился около 2,3 миллиона рублей.

Никита Осипов
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