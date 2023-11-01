Бьюти-мастер заложила квартиру в Москве и купила крипту на 2,8 млн для ранимого итальянского мачо

Жительница Москвы влюбилась в итальянца и закупила для него криптовалюту на сумму 2,8 миллиона рублей. Мужчина убедил её, что научит торговать на бирже, сообщил SHOT.

История о любви, об обмане и большой задолженности случилась в московском районе Крылатское. 40-летняя бьюти-мастер нашла в приложении для знакомств красавца-мужчину, общение с которым сразу же задалось. Тот рассказал, что он родом из Италии, но вот уже пару лет живёт в Москве. Они вели активную переписку, однако кавалер отказывался от видеозвонков, объяснив это тем, что его жена когда-то погибла во время созвона по видеосвязи и у него всё ещё свежа душевная рана.

В какой-то момент мужчина заявил, что ему удаётся хорошо зарабатывать, торгуя криптовалютой. Он предложил научить подругу этому ремеслу, пообещав ей пассивный доход и безбедную старость. Предложение оказалось для дамы очень заманчивым — она зарегистрировалась на сайте, который итальянский друг ей посоветовал, начала скупать валюту, тратя на это собственные средства, и играла на бирже. Женщина увлеклась настолько, что даже взяла кредит на 1,8 миллиона рублей под залог собственной квартиры.

Развязка истории наступила, когда пришла пора сделать ежемесячный платёж по взятому кредиту. Новоиспечённая криптоинвесторша решила сделать это с помощью заработанных на уроках итальянского ментора средств, но не смогла их вывести, так как сайт требовал сначала заплатить налог — 706 тысяч рублей. Женщина заняла указанную сумму у знакомых, купила на неё крипту и перевела на сайт, но деньги вывести вновь не получилось, а с неё запросили новую сумму. "Наставник" дамы заявил, что её счёт заморожен, после чего удалил переписку и исчез.

Осознав ситуацию, в которой оказалась, женщина обратилась в полицию. Общую сумму ущерба она оценила в 2,8 миллиона рублей.