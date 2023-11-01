Любовник с сайта знакомств связал россиянку под видом БДСМ-игр и обчистил её квартиру

В Екатеринбурге женщина позвала в гости мужчину с сайта знакомств, но после проведённой вместе ночи ухажёр связал её и унёс вещей на сумму 200 тысяч рублей. О случившемся пишет городское УМВД.

Подозреваемый в деле об ограблении женщины из Екатеринбурга. Фото © VK / УМВД по Екатеринбургу

"Подозреваемый под предлогом игры привязал жертву к кровати, после чего избил и потребовал деньги. Женщине оставалось только наблюдать, как уже бывший любовник собирает её наличные, карты и украшения. Ущерб, причинённый гражданке, составил порядка 200 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.

36-летняя женщина рассказала полиции, что познакомилась с мужчиной в Сети и у них быстро сложилась доверительная переписка. Поэтому она и рискнула позвать его на ночь в свою квартиру на Мостовой улице. Полиция нашла преступника. По данным SHOT, им оказался 37-летний житель Тюмени. Он уже был судим за побег из тюрьмы, кражу, незаконный оборот оружия. Мужчина находился в розыске за уклонение от административного надзора.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Полицейские не исключают, что у грабителя может быть гораздо больше жертв, с которыми он знакомился через соцсети.