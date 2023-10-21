В Москве объявился "назальный мошенник", который усыпил жертву каплями для носа

В центре Москвы мошенник с неизвестным веществом под видом назальных капель обокрал мужчину. Как сообщает Mash, неизвестный подсел к жертве на Кузнецком мосту и предложил средство от насморка. После этого потерпевший на время отключился, а очнулся уже без часов и денег.

Уточняется, что от действий "назального мошенника" пострадал 44-летний мужчина по имени Виталий. По его словам, неизвестный мужчина вёл себя дружелюбно и предложил "эффективные" капли, когда заметил, что он шмыгает носом. Незнакомец несколько раз запшикал Виталию средство из своих рук.

Последнее, что помнит потерпевший, как неизвестный ушёл в туалет. Очнулся Виталий на следующий день у своего друга. Тот рассказал, что товарищ пришёл в шесть утра и лёг спать. При себе у жертвы мошенника уже не было часов и банковской карты. В приложении он увидел почти нулевой баланс. Сейчас преступника ищут сотрудники полиции.