В Москве объявился "назальный мошенник", который усыпил жертву каплями для носа
В Москве неизвестный обокрал мужчину с помощью фальшивых капель для носа
В центре Москвы мошенник с неизвестным веществом под видом назальных капель обокрал мужчину. Как сообщает Mash, неизвестный подсел к жертве на Кузнецком мосту и предложил средство от насморка. После этого потерпевший на время отключился, а очнулся уже без часов и денег.
Уточняется, что от действий "назального мошенника" пострадал 44-летний мужчина по имени Виталий. По его словам, неизвестный мужчина вёл себя дружелюбно и предложил "эффективные" капли, когда заметил, что он шмыгает носом. Незнакомец несколько раз запшикал Виталию средство из своих рук.
Последнее, что помнит потерпевший, как неизвестный ушёл в туалет. Очнулся Виталий на следующий день у своего друга. Тот рассказал, что товарищ пришёл в шесть утра и лёг спать. При себе у жертвы мошенника уже не было часов и банковской карты. В приложении он увидел почти нулевой баланс. Сейчас преступника ищут сотрудники полиции.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге мужчина опоил и обокрал на 700 тысяч рублей 31-летнюю уроженку Узбекистана. Во время беседы дама захотела пить, и гость налил ей воды, после чего она отключилась. Когда проснулась, не обнаружила ни Мухриддина, ни айфона, ни наушников и часов.
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