Уроженка Узбекистана потеряла 700 тысяч на пьянке с земляком в Петербурге
"Фонтанка": В Петербурге уроженку Узбекистана опоили и обокрали на 700 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге мужчина опоил и обокрал на 700 тысяч рублей 31-летнюю уроженку Узбекистана. Об этом сообщает "Фонтанка".
По информации издания, женщина, работающая мастером маникюра, два месяца назад познакомилась с неким Мухриддином, земляком. Несколько раз они гуляли по городу, а 4 сентября встретились у неё дома на Плесецкой улице. Во время беседы дама захотела пить, и гость налил ей воды, после чего она отключилась. Когда проснулась, не обнаружила ни Мухриддина, ни дорогостоящих девайсов: айфона, наушников и часов. Кроме того, с карты женщины пропало около 500 тысяч рублей. Сейчас расследованием произошедшего занимается полиция.
А ранее в Москве обокрали квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Была информация, что неизвестный взломал замок и вынес из жилища актрисы деньги и драгоценности. Позже полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана.