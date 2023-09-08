Уроженка Узбекистана потеряла 700 тысяч на пьянке с земляком в Петербурге

По информации издания, женщина, работающая мастером маникюра, два месяца назад познакомилась с неким Мухриддином, земляком. Несколько раз они гуляли по городу, а 4 сентября встретились у неё дома на Плесецкой улице. Во время беседы дама захотела пить, и гость налил ей воды, после чего она отключилась. Когда проснулась, не обнаружила ни Мухриддина, ни дорогостоящих девайсов: айфона, наушников и часов. Кроме того, с карты женщины пропало около 500 тысяч рублей. Сейчас расследованием произошедшего занимается полиция.