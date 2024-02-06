Бьянка добилась возбуждения дела на похитителя "с лицом Чикатило", но помогать его искать отказалась
Адвокат Бьянки: Певица не сотрудничает со следствием по делу о своём похищении
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая). Обложка © Vk / Татьяна Липницкая
Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения певицы Бьянки (настоящее имя Татьяна Липницкая), сообщил SHOT. Правоохранители ищут преступника с "лицом Чикатило", как его описала сама потерпевшая.
По словам адвоката певицы, подозреваемого в деле пока нет, свидетелей уже опросили, но зацепок пока не появилось. При этом представили звезды уточнили, что сама Бьянка не будет оказывать содействие следствию. Причины такой позиции неизвестны.
Напомним, что на днях Бьянка заявила о попытке похищения возле салона красоты в центре Москвы, куда она приехала на маникюр. По словам певицы, к ней подбежал незнакомец ростом около двух метров с палкой и приказал садиться в авто, а после её крика, который "в Минске было слышно", амбал испугался и убежал.