Бьянка добилась возбуждения дела на похитителя "с лицом Чикатило", но помогать его искать отказалась

По словам адвоката певицы, подозреваемого в деле пока нет, свидетелей уже опросили, но зацепок пока не появилось. При этом представили звезды уточнили, что сама Бьянка не будет оказывать содействие следствию. Причины такой позиции неизвестны.

Напомним, что на днях Бьянка заявила о попытке похищения возле салона красоты в центре Москвы, куда она приехала на маникюр. По словам певицы, к ней подбежал незнакомец ростом около двух метров с палкой и приказал садиться в авто, а после её крика, который "в Минске было слышно", амбал испугался и убежал.