Регион

Уведомления отключены

3 февраля, 18:35

Агент Бьянки рассказал, кто спас её от нападавшего с "лицом Чикатило"

Агент Бьянки заявил, что певицу от нападавшего с палкой спасла сотрудница салона

Певица Бьянка. Обложка © VK / Татьяна Липницкая

Певица Бьянка. Обложка © VK / Татьяна Липницкая

Певице Бьянке (Татьяна Липницкая), которая подверглась нападению в центре Москвы, помогла спастись от неизвестного сотрудница маникюрного салона, куда ехала артистка. Об этом рассказал агент певицы.

"Вчера вечером Бьянка ехала на наращивание ногтей в салон в центре Москвы. После того как вышла из машины, за ней побежал незнакомец с большим куском дерева. Бьянка сказала, что это не было похоже на дубинку. Слава богу, девочка, которая её встретила, помогла отбиться и они быстро забежали внутрь", прокомментировал представитель певицы в беседе с "Газетой.ru".

Агент Бьянки добавил, что нападение произошло неожиданно, поэтому непонятно, был ли это случайный прохожий или фанат. Сейчас артистка опасается покидать свой дом и намерена обратиться в полицию. Со слов певицы, она никогда раньше не видела этого мужчину.

"С юристом обсуждается вопрос того, чтобы написать заявление и съездить с правоохранительными органами на место происшествия. Может быть, этот человек там ещё раз появится", — заключил агент звезды.

"Ставят капельницы": Шокировавшая всех своим видом Бьянка раскрыла причину стремительного похудения
"Ставят капельницы": Шокировавшая всех своим видом Бьянка раскрыла причину стремительного похудения

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что неизвестный, угрожая палкой, пытался похитить певицу Бьянку в центре Москвы. Исполнительница отметила, что мужчина был под два метра ростом, в тёмном пуховике и похож на маньяка Чикатило.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров