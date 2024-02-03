Агент Бьянки рассказал, кто спас её от нападавшего с "лицом Чикатило"

Певице Бьянке (Татьяна Липницкая), которая подверглась нападению в центре Москвы, помогла спастись от неизвестного сотрудница маникюрного салона, куда ехала артистка. Об этом рассказал агент певицы.

"Вчера вечером Бьянка ехала на наращивание ногтей в салон в центре Москвы. После того как вышла из машины, за ней побежал незнакомец с большим куском дерева. Бьянка сказала, что это не было похоже на дубинку. Слава богу, девочка, которая её встретила, помогла отбиться и они быстро забежали внутрь", — прокомментировал представитель певицы в беседе с "Газетой.ru".

Агент Бьянки добавил, что нападение произошло неожиданно, поэтому непонятно, был ли это случайный прохожий или фанат. Сейчас артистка опасается покидать свой дом и намерена обратиться в полицию. Со слов певицы, она никогда раньше не видела этого мужчину.

"С юристом обсуждается вопрос того, чтобы написать заявление и съездить с правоохранительными органами на место происшествия. Может быть, этот человек там ещё раз появится", — заключил агент звезды.