"Ставят капельницы": Шокировавшая всех своим видом Бьянка раскрыла причину стремительного похудения

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) на днях опубликовала в одной из социальных сетей фото в купальнике, сделанное во время отдыха. Звезда шокировала фанатов стремительным похудением. Артистка призналась, что сбросила 32 килограмма, причём, несмотря на слухи, без операций.

Бьянка после похудения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biankarnb

"Я регулярно хожу в клинику, в которой есть замечательный эндокринолог. Он выявил все мои проблемы с гормонами и прописал лечение. Там мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые помогают хорошо себя чувствовать, а также выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн", — рассказала она Starhit.

Также Бьянка периодически сдаёт анализы, чтобы "всё было в топе". К слову, похудение для неё выдаётся не особо мучительным: она исключила из своего рациона только вредную еду, позволяя себе даже алкоголь. Более того, на Новый год и Рождество артистка ни в чём себе не отказывала и "ела всё подряд и от души", как обычный человек.