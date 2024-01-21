Раскрыт приятный и эффективный способ похудеть за 3 месяца

Три месяца танцев позволяют сильно похудеть, при этом хип-хоп и джаз гораздо эффективнее, чем балет. К такому выводу пришли зарубежные учёные, разместившие статью на эту тему в научном журнале PLOS One.

Авторы работы проанализировали около десяти исследований, в которых участвовало 646 человек с избыточным весом. В итоге они выяснили, что регулярные танцы на протяжении как минимум трёх месяцев сокращают долю жира. Также они уменьшают окружность талии и тем самым снижают вероятность развития диабета, гипертонии, а также инфаркта и инсульта. Авторы подчёркивают, что джаз и хип-хоп способствуют большей потере жира.

Учёные указали, что аэробика и силовые тренировки приводят к тем же результатам, однако танцы вызывают меньшую усталость — участникам исследований было проще не бросать регулярные занятия.