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21 января, 16:59

Раскрыт приятный и эффективный способ похудеть за 3 месяца

PLOS One: Три месяца танцев помогают похудеть и снизить риск диабета

Обложка © Freepik / senivpetro

Обложка © Freepik / senivpetro

Три месяца танцев позволяют сильно похудеть, при этом хип-хоп и джаз гораздо эффективнее, чем балет. К такому выводу пришли зарубежные учёные, разместившие статью на эту тему в научном журнале PLOS One.

Авторы работы проанализировали около десяти исследований, в которых участвовало 646 человек с избыточным весом. В итоге они выяснили, что регулярные танцы на протяжении как минимум трёх месяцев сокращают долю жира. Также они уменьшают окружность талии и тем самым снижают вероятность развития диабета, гипертонии, а также инфаркта и инсульта. Авторы подчёркивают, что джаз и хип-хоп способствуют большей потере жира.

Учёные указали, что аэробика и силовые тренировки приводят к тем же результатам, однако танцы вызывают меньшую усталость — участникам исследований было проще не бросать регулярные занятия.

Похудение с помощью известного препарата закончилось для американки вечной диареей
Похудение с помощью известного препарата закончилось для американки вечной диареей

Ранее Лайф писал, что в похудении помогает холодный душ. К такому выводу пришли учёные из Амстердама и Великобритании.

Никита Осипов
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