Холодный душ может быть полезен при похудении, выяснили учёные

Холодный душ и физические упражнения на свежем воздухе помогают в похудении, а также способствуют укреплению иммунной системы человека. К таким выводам пришли учёные из Амстердама и Великобритании.

Так, согласно исследованиям, холодный душ укрепляет иммунитет, даже если человек находится под ним в течение тридцати секунд. Это стимулирует процессы кровообращения и лимфотока.

Положительно на организм также влияют и физические упражнения на свежем воздухе. Во время таких занятий сжигается больше калорий, чем при занятиях в помещении. Кроме того, тренировки зимой и осенью благоприятно воздействуют на сердечную мышцу и сосуды.