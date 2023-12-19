Холодный душ может быть полезен при похудении, выяснили учёные
Daily Mail: Холодный душ укрепляет иммунитет и влияет на похудение
Холодный душ и физические упражнения на свежем воздухе помогают в похудении, а также способствуют укреплению иммунной системы человека. К таким выводам пришли учёные из Амстердама и Великобритании.
Так, согласно исследованиям, холодный душ укрепляет иммунитет, даже если человек находится под ним в течение тридцати секунд. Это стимулирует процессы кровообращения и лимфотока.
Положительно на организм также влияют и физические упражнения на свежем воздухе. Во время таких занятий сжигается больше калорий, чем при занятиях в помещении. Кроме того, тренировки зимой и осенью благоприятно воздействуют на сердечную мышцу и сосуды.
Ранее Лайф писал, что укрепить иммунитет в период зимних простуд поможет здоровый сон. Согласно мнению учёных, для поддержания внутренних резервов организма нужно не менее 7–9 часов сна для взрослого и 10–13 часов — для ребёнка.