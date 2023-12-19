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19 декабря, 12:48

Холодный душ может быть полезен при похудении, выяснили учёные

Daily Mail: Холодный душ укрепляет иммунитет и влияет на похудение

Холодный душ и физические упражнения на свежем воздухе помогают в похудении, а также способствуют укреплению иммунной системы человека. К таким выводам пришли учёные из Амстердама и Великобритании.

Так, согласно исследованиям, холодный душ укрепляет иммунитет, даже если человек находится под ним в течение тридцати секунд. Это стимулирует процессы кровообращения и лимфотока.

Положительно на организм также влияют и физические упражнения на свежем воздухе. Во время таких занятий сжигается больше калорий, чем при занятиях в помещении. Кроме того, тренировки зимой и осенью благоприятно воздействуют на сердечную мышцу и сосуды.

Названы пять регулярных привычек, подрывающих иммунитет

Названы пять регулярных привычек, подрывающих иммунитет

Ранее Лайф писал, что укрепить иммунитет в период зимних простуд поможет здоровый сон. Согласно мнению учёных, для поддержания внутренних резервов организма нужно не менее 7–9 часов сна для взрослого и 10–13 часов — для ребёнка.

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Freepik / user18526052

Ян Поланин
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