Терапевт раскрыла 5 способов повышения иммунитета, которые реально работают Врач Максимова: Полноценный сон — лучшее средство для повышения иммунитета 5 способов повышения иммунитета, которые реально работают. Фото © Freepik

Укрепить иммунитет в период зимних простуд помогут пять простых, но работающих советов, которые прошли проверку временем. О них читателям Лайфа рассказала врач-терапевт клиники "МЕДСИ на Староалексеевской" Инесса Максимова.

Первым из таких советов она назвала здоровый сон. Научно доказано, что полноценный отдых является лучшим средством для повышения иммунитета. Для поддержания внутренних резервов организма нужно не менее 7–9 часов сна для взрослого и 10–13 часов для ребёнка.

"Установлено, что, если на протяжении двух и более недель периодически не высыпаться, иммунная система снижает работоспособность на целых 30%", — говорит собеседница Лайфа.

Второй совет от врача — это регулярные физические нагрузки. Бегать марафоны или купаться в проруби при этом необязательно, достаточно будет уделять всего по 20–40 минут в день, чтобы повысить сопротивляемость организма и укрепить иммунитет. Это могут быть лёгкая пробежка, катание на велосипеде или плавание.

Третьим в этом списке оказалось правильное питание. Повысить иммунитет поможет баланс белков, жиров и углеводов в соотношении 3:3:4. В-четвёртых, врач советует избегать переохлаждений. Особенно важно держать в тепле ноги и не вдыхать воздух открытым ртом в холодную погоду.

Не рекомендуется выходить на улицу в мороз в состоянии алкогольного опьянения или выпивать перед выходом горячие напитки. Это способствует переохлаждению. Не следует выходить на улицу в момент выраженного потоотделения и долго находиться под прямым потоком воздуха вблизи кондиционера и на сквозняках. Врач-терапевт Инесса Максимова

Ну а пятый способ — это закаливание. С его помощью можно избежать многих болезней, продлить жизнь и на долгие годы сохранить трудоспособность, говорит собеседница Лайфа.

"Закалённый человек не болеет, а если такое случается, то болезнь протекает легко и быстро заканчивается. Как показали исследования, закалённые люди болеют в 1,5–3 раза реже", — добавила терапевт.

Ранее Лайф писал, что употребление алкоголя при приёме лекарственных препаратов может привести к серьёзным негативным последствиям для организма. Спиртные напитки способны не только усилить побочные эффекты, но и вызвать новые.

Авторы Андрей Горяничев