Ленинградские полицейские эпично остановили школьника-лихача на маминых "жигулях"

В Ленинградской области полицейские вели погоню за "жигулями", за рулём и в салоне которого в этот момент находились школьники. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МВД России.

Сотрудники полиции преследуют автомобиль с тремя школьниками в Ленинградской области. Видео © t.me / МВД МЕДИА

"14-летний ученик 8-го класса одной из школ Тихвина втайне от мамы взял ключи от её ВАЗ-2107 и поехал кататься со своими одноклассниками — сверстником и 15-летней девочкой. Их поездку попытались прервать автоинспекторы, заприметившие легковушку на одной из городских улиц, однако юный водитель проигнорировал их сигнал об остановке и попытался скрыться", — говорится в публикации.

Уходя от преследующей полицейской машины, молодой нарушитель не стал сбрасывать скорость и создал угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Инспекторам даже пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить юного гонщика, однако к финалу погони привело не это, а "навыки" подростка. Горе-водитель не справился с управлением и влетел в сугроб, образовавшийся на обочине.

К счастью, шалость подростков не закончилась трагедией — все остались живы и даже никто не пострадал. В отношении водителя-школьника полицейские составили административные материалы по части 1 статьи 12.3 и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Также к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ были привлечены родители всех троих ребят.