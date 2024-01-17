Под Пермью полиция проверяет видео с погоней за подростком в одних трусах
В Пермском крае полиция инициировала проверку после появления в соцсетях видео, на котором трое подростков гонятся по улице за сверстником в одних трусах. Кадры были сняты очевидцем из припаркованного неподалёку автомобиля. Судя по видео, в какой-то момент один из преследователей настигает паренька и отвешивает ему пинок. Жители деревни Кондратово под Пермью узнали на записи свой населённый пункт, а вот личности малолетних хулиганов, которые заставили школьника раздеться до нижнего белья в мороз не выше минус десяти градусов, сейчас устанавливаются.
В Пермском крае полиция проверяет данные о погоне за подростком в одних трусах. Видео © 59.RU
Наши коллеги из издания 59.RU связались с местной полицией. По их данным, заявлений от ребёнка, ставшего, по-видимому, жертвой травли, в органы правопорядка не поступало.
А ранее Лайф рассказывал, как в Белгороде банда подростков избивала прохожих, снимая происходящее на видео, и выкладывала кадры в соцсети. Парни докапывались до жителей города, накрывая их толпой: били ногами, причём даже лежачих. Хулиганы уже задержаны.