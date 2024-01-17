Под Пермью полиция проверяет видео с погоней за подростком в одних трусах

В Пермском крае полиция инициировала проверку после появления в соцсетях видео, на котором трое подростков гонятся по улице за сверстником в одних трусах. Кадры были сняты очевидцем из припаркованного неподалёку автомобиля. Судя по видео, в какой-то момент один из преследователей настигает паренька и отвешивает ему пинок. Жители деревни Кондратово под Пермью узнали на записи свой населённый пункт, а вот личности малолетних хулиганов, которые заставили школьника раздеться до нижнего белья в мороз не выше минус десяти градусов, сейчас устанавливаются.