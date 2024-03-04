Водитель сгорел заживо после столкновения двух фур на трассе под Челябинском
МВД: В Челябинской области после ДТП загорелись две фуры, один человек погиб
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саткинском районе Челябинской области. Как передаёт региональное управление Госавтоинспекции, опубликовавшее видеозапись с места аварии, в результате происшествия погиб один человек.
Последствия ДТП в Саткинском районе Челябинской области. Видео © t.me / Госавтоинспекция Челябинской области
По данным правоохранителей, в ночь на 4 марта на 1667-м километре трассы Москва – Челябинск столкнулись два грузовых автомобиля, после чего они загорелись. В ведомстве сообщили, что один человек скончался на месте происшествия.
В настоящее время огнеборцы пытаются потушить транспортные средства. В связи с этим для автомобилистов временно организован путь объезда через Первуху и Юрюзань. Стражи правопорядка устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Ранее Life.ru писал, что женщина и ребёнок погибли в аварии в Пермском крае, ещё два человека пострадали. Это произошло вечером 2 марта на автодороге М7 "Волга", когда двигавшийся со стороны Перми автомобиль "Киа-Рио" с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "Хёндай-Солярис".