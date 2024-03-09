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9 марта, 05:52

В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли двое

Два человека погибли в ДТП в Свердловской области

Место смертельного ДТП в Свердловской области. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области

Место смертельного ДТП в Свердловской области. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области

Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей под Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе свердловского главка ГИБДД. Страшная авария произошла в Берёзовском районе: "пежо" вылетел на встречную полосу и столкнулся с "фиатом".

"Погибли водитель и пассажир "пежо", женщины. Водитель и два пассажира "фиата" доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Личности участников ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится расследование. Известно, что "фиат" ехал в Екатеринбург.

СМИ: Советник главы МЧС угодил в ДТП в Москве
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Ранее в Прикамье автобус столкнулся с трактором, пострадали два человека. ДТП произошло на трассе. Правоохранители проводят проверку.

Матвей Константинов
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