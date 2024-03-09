В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли двое

Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей под Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе свердловского главка ГИБДД. Страшная авария произошла в Берёзовском районе: "пежо" вылетел на встречную полосу и столкнулся с "фиатом".

"Погибли водитель и пассажир "пежо", женщины. Водитель и два пассажира "фиата" доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Личности участников ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится расследование. Известно, что "фиат" ехал в Екатеринбург.