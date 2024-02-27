Автобус врезался в трактор на трассе в Прикамье, два пассажира пострадали
Два пассажира пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Пермском крае
Разрушенный автобус после ДТП в Пермском крае. Обложка © Telegram / "Полиция Прикамья"
В Пермском крае автобус попал в ДТП. Он столкнулся с трактором на трассе Чернушка – Тюш. В результате аварии пострадало два пассажира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Место ДТП в Пермском крае. Фото © Telegram / "Полиция Прикамья"
В ведомстве дополнили, что вечером 26 февраля автобус ПАЗ врезался в трактор "Кировец", который двигался впереди. По предварительной информации, 53-летний водитель общественного транспорта не выбрал безопасную дистанцию.
"Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение", — указано в сообщении.
В настоящее время проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
А ранее Life.ru писал, что в Саратове автобус столкнулся с двумя легковушками. При этом транспортное средство снесло остановку. К счастью, в результате этой аварии никто не пострадал.