Автобус врезался в трактор на трассе в Прикамье, два пассажира пострадали

В Пермском крае автобус попал в ДТП. Он столкнулся с трактором на трассе Чернушка – Тюш. В результате аварии пострадало два пассажира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Место ДТП в Пермском крае. Фото © Telegram / "Полиция Прикамья"

В ведомстве дополнили, что вечером 26 февраля автобус ПАЗ врезался в трактор "Кировец", который двигался впереди. По предварительной информации, 53-летний водитель общественного транспорта не выбрал безопасную дистанцию.

"Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение", — указано в сообщении.

В настоящее время проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.