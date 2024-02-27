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27 февраля, 07:51

Автобус врезался в трактор на трассе в Прикамье, два пассажира пострадали

Два пассажира пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Пермском крае

Разрушенный автобус после ДТП в Пермском крае. Обложка © Telegram / "Полиция Прикамья"

Разрушенный автобус после ДТП в Пермском крае. Обложка © Telegram / "Полиция Прикамья"

В Пермском крае автобус попал в ДТП. Он столкнулся с трактором на трассе Чернушка – Тюш. В результате аварии пострадало два пассажира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Место ДТП в Пермском крае. Фото © Telegram / "Полиция Прикамья"

Место ДТП в Пермском крае. Фото © Telegram / "Полиция Прикамья"

В ведомстве дополнили, что вечером 26 февраля автобус ПАЗ врезался в трактор "Кировец", который двигался впереди. По предварительной информации, 53-летний водитель общественного транспорта не выбрал безопасную дистанцию.

"Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение", — указано в сообщении.

В настоящее время проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет на трассе в Татарстане
Автобус с 40 пассажирами вылетел в кювет на трассе в Татарстане

А ранее Life.ru писал, что в Саратове автобус столкнулся с двумя легковушками. При этом транспортное средство снесло остановку. К счастью, в результате этой аварии никто не пострадал.

Дарья Нарыкова
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