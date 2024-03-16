Число жертв огненного ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском выросло до шести
Место ДТП под Омском. Обложка © Telegram / Омская полиция
Число погибших в ДТП с фурами и микроавтобусом в Омской области выросло до шести. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
"Шесть из девяти пострадавших, к сожалению, погибли на месте", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Трое пострадавших попали в больницу, однако делать выводы об их состоянии ещё рано, пояснили в региональном Минздраве. Прокуратура проводит проверку.
Напомним, 16 марта стало известно, что в Омской области на 565-м километре автодороги Р402 произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. Все транспортные средства загорелись. Ранее сообщалось, что погибло пять человек, в том числе ребёнок.