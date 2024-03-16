Число жертв огненного ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском выросло до шести

Число погибших в ДТП с фурами и микроавтобусом в Омской области выросло до шести. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Место ДТП под Омском. Фото © Telegram / Омская полиция

"Шесть из девяти пострадавших, к сожалению, погибли на месте", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Место ДТП под Омском. Фото © Telegram / Омская полиция

Трое пострадавших попали в больницу, однако делать выводы об их состоянии ещё рано, пояснили в региональном Минздраве. Прокуратура проводит проверку.