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16 марта, 11:27

Число жертв огненного ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском выросло до шести

Место ДТП под Омском. Обложка © Telegram / Омская полиция

Место ДТП под Омском. Обложка © Telegram / Омская полиция

Число погибших в ДТП с фурами и микроавтобусом в Омской области выросло до шести. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Место ДТП под Омском. Фото © Telegram / Омская полиция

Место ДТП под Омском. Фото © Telegram / Омская полиция

"Шесть из девяти пострадавших, к сожалению, погибли на месте", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Место ДТП под Омском. Фото © Telegram / Омская полиция

Место ДТП под Омском. Фото © Telegram / Омская полиция

Трое пострадавших попали в больницу, однако делать выводы об их состоянии ещё рано, пояснили в региональном Минздраве. Прокуратура проводит проверку.

В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли двое
В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с микроавтобусом, погибли двое

Напомним, 16 марта стало известно, что в Омской области на 565-м километре автодороги Р402 произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. Все транспортные средства загорелись. Ранее сообщалось, что погибло пять человек, в том числе ребёнок.

Дарья Нарыкова
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