"Приору" разорвало на две части: Студентка погибла и ещё двое пострадали в жутком ДТП из-за водителя-дилетанта
МВД Кузбасса: "Лада" врезалась в фонарь, есть пострадавшие, студентка погибла
В Кузбассе водитель-дилетант спровоцировал ДТП, в котором погибла студентка. Обложка © Пресс-служба МВД Кузбасса
В Новокузнецке произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь студентки и надолго отправившее на больничные койки троих её однокурсников. Водитель LADA Priora, чей водительский стаж был меньше месяца, на полном ходу врезался в фонарь, из-за чего легковушку буквально разорвало на две части.
"18-летний водитель "Лады" двигался с существенным превышением скорости (около 90 километров в час), не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего наехал колесом на выбоину, не справился с управлением и съехал с дороги, а затем врезался в столб", — сообщили в МВД Кузбасса.
"Приора" протаранила опору уличного освещения, из-за чего машину разорвало на две части. Фото © Пресс-служба МВД Кузбасса
В момент аварии в автомобиле находились четверо студентов-первокурсников. 18-летняя девушка от полученных травм погибла на месте. Тяжелейшие травмы получили ещё два пассажира. Водитель тоже сейчас в больнице — у него диагностировали вывих предплечья и взяли образцы крови для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По данным полиции, до аварии начинающий водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. По новой статье, уже уголовной, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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