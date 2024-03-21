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21 марта, 04:13

Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе в Якутии

МЧС: В Якутии УАЗ столкнулся с иномаркой, погибло четыре человека

Последствия ДТП в Якутии, где погибло 4 человека. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Последствия ДТП в Якутии, где погибло 4 человека. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

В Хангаласском районе Якутии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как передаёт в телеграм-канале республиканский аварийно-спасательный главк, в результате случившегося погибло четыре человека.

В ведомстве сообщили, что авария произошла на 37-м километре региональной автодороги "Умнас". Там столкнулись УАЗ и Toyota Corolla. В результате случившегося погибло четыре человека и ещё столько же пострадали. Троим понадобилась госпитализация в районную больницу Покровска.

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб. Причины ДТП устанавливаются.

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Алексей Соловьёв
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