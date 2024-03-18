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В Москве пьяный 16-летний картингист угнал отцовский "мерседес" и сразу его разбил

В Москве пьяный 16-летний призёр чемпионата России по картингу попал в ДТП

18 марта, 07:58
В Москве пьяный 16-летний картингист угнал отцовский "мерседес" и сразу его разбил. Фото © SHOT

В Москве пьяный 16-летний картингист угнал отцовский "мерседес" и сразу его разбил. Фото © SHOT

В Москве пьяный 16-летний подросток угнал отцовский автомобиль и почти сразу же попал в жёсткое ДТП. По данным SHOT, угонщиком оказался юный призёр чемпионата России по картингу. Сам он чудом остался жив.

В Москве пьяный 16-летний картингист угнал отцовский "мерседес" и сразу его разбил. Видео © SHOT

Как сообщает телеграм-канал, рано утром в субботу, 16 марта, школьник сел за руль отцовского Mercedes-Benz GLS 350 и поехал кататься по столице, но не справился с управлением и на скорости вылетел на кольцо на Дыбенко в Ховрине, машину перевернуло несколько раз. Сам парень отделался испугом и лёгкими травмами.

Сотрудники ГИБДД на месте выяснили, что водитель несовершеннолетний, а машина оформлена на компанию его отца. Кроме того, сам юный спортсмен был нетрезв. С его родителями сейчас разбираются полицейские.

Журналистка стала жертвой жуткого ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском
Журналистка стала жертвой жуткого ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском

А ранее в Индии такси на бешеной скорости протаранило толпу на рынке в Индии, момент ДТП попал на видео.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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