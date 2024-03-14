Такси на бешеной скорости протаранило толпу на рынке в Индии и попало на видео

В Нью-Дели на рынке в районе Газипур такси на огромной скорости влетело в толпу. По данным NDTV, в результате погиб человек, ещё 15 пострадало.

Такси на огромной скорости влетело в толпу в Нью-Дели. Видео © NDTV

На видео с камер видеонаблюдения запечатлено, как машина резко сворачивает с дороги и едет прямо на пешеходов. Как сообщает телеканал, семь человек находятся в тяжёлом состоянии.

Известно, что виновник ДТП хотел сбежать с места, но его поймала разъярённая толпа — люди опрокинули авто. Правоохранители выяснили, что мужчина сел за руль пьяным.