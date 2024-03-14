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14 марта, 10:06

Такси на бешеной скорости протаранило толпу на рынке в Индии и попало на видео

NDTV: В Нью-Дели при наезде такси на толпу на рынке погиб человек, 15 пострадало

В Нью-Дели на рынке в районе Газипур такси на огромной скорости влетело в толпу. По данным NDTV, в результате погиб человек, ещё 15 пострадало.

Такси на огромной скорости влетело в толпу в Нью-Дели. Видео © NDTV

На видео с камер видеонаблюдения запечатлено, как машина резко сворачивает с дороги и едет прямо на пешеходов. Как сообщает телеканал, семь человек находятся в тяжёлом состоянии.

Известно, что виновник ДТП хотел сбежать с места, но его поймала разъярённая толпа — люди опрокинули авто. Правоохранители выяснили, что мужчина сел за руль пьяным.

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Ранее Life.ru писал, что в Индии трактор с паломниками упал в пруд, в результате погибло 22 человека. Водитель попытался уйти от столкновения с другим авто, ехавшим навстречу.

Обложка ©

Unsplash / arihant daga

Никита Осипов
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