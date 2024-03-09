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9 марта, 18:58

83-летний пенсионер насмерть сбил женщину с детской коляской в Берлине

В Берлине 83-летний водитель насмерть сбил женщину с коляской, семеро пострадали

В Берлине 83-летний автомобилист насмерть сбил женщину с детской коляской. Обложка © t.me / Bild на русском

В Берлине 83-летний автомобилист насмерть сбил женщину с детской коляской. Обложка © t.me / Bild на русском

В Берлине 83-летний мужчина на автомобиле насмерть сбил женщину с детской коляской, ещё семь человек пострадали. Об этом сообщает Bild. ДТП произошло в субботу около 10 утра по местному времени рядом с Потсдамской площадью.

Женщину с четырёхлетним ребёнком госпитализировали. Пострадавшую реанимировать не удалось, а ребёнку провели операцию. Всего пострадали семь человек, включая виновника аварии и водителя другого авто, который из-за произошедшего столкнулся с другой машиной. Ведётся следствие.

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Ранее в Индии трактор с паломниками упал в пруд, погибло 22 человека. Согласно предварительной версии, водитель транспортного средства попытался уйти от столкновения с автомобилем, ехавшим навстречу.

Анатолий Симоненко
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