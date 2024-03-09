83-летний пенсионер насмерть сбил женщину с детской коляской в Берлине

В Берлине 83-летний мужчина на автомобиле насмерть сбил женщину с детской коляской, ещё семь человек пострадали. Об этом сообщает Bild. ДТП произошло в субботу около 10 утра по местному времени рядом с Потсдамской площадью.

Женщину с четырёхлетним ребёнком госпитализировали. Пострадавшую реанимировать не удалось, а ребёнку провели операцию. Всего пострадали семь человек, включая виновника аварии и водителя другого авто, который из-за произошедшего столкнулся с другой машиной. Ведётся следствие.