В Индии трактор с паломниками упал в пруд, погибло 22 человека

В штате Уттаракханд в Индии трактор с прицепом свалился в пруд, находившийся возле дороги. В результате ЧП погибли 22 паломника, среди которых было восемь детей. О трагедии сообщил представитель местной администрации.

Смертельное ДТП произошло у населённого пункта Касджанг. Согласно предварительной версии, водитель транспортного средства попытался уйти от столкновения с автомобилем, ехавшим навстречу. Из-за этого трактор съехал с дороги и вместе с прицепом рухнул в пруд.

"По имеющимся данным, погибло 22 человека, пятеро находятся в местных больницах, двое уже выписаны. Порядка десяти человек пострадали", — приводит ТАСС сообщение.

Пунктом назначения паломников был город Харидвар, где они хотели совершить омовение в водах священной в индуизме реки Ганг в честь местного религиозного праздника. Власти штата обещали выплатить денежные компенсации родным жертв.