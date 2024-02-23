Груда металлолома: Появилось видео из центра колоссального ДТП с сотней авто на китайском шоссе
В Китае более 100 машин попали в ДТП на автостраде, пострадало девять человек
В Китае на скоростной автомагистрали произошла массовая авария с участием более 100 автомобилей. Машины столкнулись из-за обледенения дорожного покрытия, в результате аварии пострадало девять человек. Об этом сообщила тайваньская телевизионная станция TVBS.
ДТП с участием более 100 машин на автостраде в Китае. Видео © X / @kbar57
На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть длинный затор из столкнувшихся машин. Некоторые машины даже закинуло на крыши соседних транспортных средств. А виной всему непогода — в течение последних нескольких недель большая часть Китая оказалась скована заморозками с ледяными ливнями и метелями.
Местные власти даже объявили повышенный режим готовности к чрезвычайным ситуациям. СМИ сообщают, что именно обледенение дороги и стало причиной такой огромной аварии, тем не менее правоохранители уточняют детали случившегося.
Ранее Life.ru сообщал о том, что накануне в северо-восточной части Москвы автомобиль полиции столкнулся с легковушкой Volkswagen. Удар был такой силы, что служебная машина чуть не вылетела с проезжей части. Внутри полицейского Renault в момент аварии находились две женщины и подросток 14 лет, их зажало в салоне, освободить до приезда спасателей не получилось. Все трое, как и девушка за рулём Volkswagen, были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.
X / @kbar57