Груда металлолома: Появилось видео из центра колоссального ДТП с сотней авто на китайском шоссе

В Китае на скоростной автомагистрали произошла массовая авария с участием более 100 автомобилей. Машины столкнулись из-за обледенения дорожного покрытия, в результате аварии пострадало девять человек. Об этом сообщила тайваньская телевизионная станция TVBS.

ДТП с участием более 100 машин на автостраде в Китае. Видео © X / @kbar57

На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть длинный затор из столкнувшихся машин. Некоторые машины даже закинуло на крыши соседних транспортных средств. А виной всему непогода — в течение последних нескольких недель большая часть Китая оказалась скована заморозками с ледяными ливнями и метелями.

Местные власти даже объявили повышенный режим готовности к чрезвычайным ситуациям. СМИ сообщают, что именно обледенение дороги и стало причиной такой огромной аварии, тем не менее правоохранители уточняют детали случившегося.