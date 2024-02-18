Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 09:30

Стало известно о состоянии мальчика из России после жёсткого ДТП с байком на Маврикии

Посольство РФ: Мальчик, попавший в ДТП на Маврикии, чувствует себя лучше

Мальчик из России, которого во время отдыха с родителями на Маврикии сбил байкер, находится в госпитале. После произошедшего его состояние улучшается, заверило посольство РФ в островном государстве.

"Ребёнок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам только что сообщили родители, есть положительная динамика", — отметили в диппредставительстве.

Посольство РФ также попросило местных представителей "Аэрофлота" сдвинуть сроки вылета семьи с Маврикия на более поздние даты.

Медики прооперировали двоих детей, попавших в реанимацию после ДТП под Псковом
Медики прооперировали двоих детей, попавших в реанимацию после ДТП под Псковом

Как уже писал Life.ru, семилетний мальчик из России попал под колёса мотоцикла, выбежав на дорогу на Маврикии. Байкер не успел затормозить и сшиб ребёнка, который в итоге получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Сам водитель был трезв в момент происшествия.

Обложка ©

Unsplash / Focus Photography Mauritius

Владимир Озеров
  • Новости
  • маврикий
  • ДТП
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров