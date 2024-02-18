Стало известно о состоянии мальчика из России после жёсткого ДТП с байком на Маврикии
Посольство РФ: Мальчик, попавший в ДТП на Маврикии, чувствует себя лучше
Мальчик из России, которого во время отдыха с родителями на Маврикии сбил байкер, находится в госпитале. После произошедшего его состояние улучшается, заверило посольство РФ в островном государстве.
"Ребёнок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам только что сообщили родители, есть положительная динамика", — отметили в диппредставительстве.
Посольство РФ также попросило местных представителей "Аэрофлота" сдвинуть сроки вылета семьи с Маврикия на более поздние даты.
Как уже писал Life.ru, семилетний мальчик из России попал под колёса мотоцикла, выбежав на дорогу на Маврикии. Байкер не успел затормозить и сшиб ребёнка, который в итоге получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Сам водитель был трезв в момент происшествия.
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